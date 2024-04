QuickFee Limited est une société de technologie financière qui propose une suite innovante de solutions de paiement en ligne et des offres de prêts à faible risque aux prestataires de services professionnels et commerciaux. Ses secteurs d'activité comprennent les opérations de paiement et de prêt en Australie (AU) et aux États-Unis (US), ainsi que le développement de produits. Ses activités de paiement et de prêt en Australie et aux États-Unis proposent une série d'offres de paiement et de prêt via un portail en ligne aux prestataires de services professionnels, commerciaux et personnels en Australie et aux États-Unis. Ces solutions permettent aux clients des prestataires de services (les commerçants de la société) d'accéder aux conseils et aux services dont ils ont besoin, en ayant le choix de payer immédiatement, en totalité ou par versements échelonnés. Le secteur du développement de produits se charge de la recherche et du développement des logiciels et des solutions technologiques de l'entreprise. La société offre des options de paiement en ligne avec des transferts de la chambre de compensation automatisée (ACH) et des transferts de traitement des cartes de crédit.