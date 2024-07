QuickFee Limited est une société de technologie financière spécialisée dans la fourniture de solutions de paiement sur mesure et de facturation automatisée pour les sociétés de services professionnels, principalement les cabinets comptables et juridiques. Sur le portail QuickFee, les clients peuvent payer leur prestataire de services professionnels par carte de crédit ou de débit, par virement électronique ou ACH, ou par un plan de paiement sur 3 à 12 mois. Les secteurs d'activité de la société comprennent les opérations de paiement et de prêt en Australie (AU) et aux États-Unis (US), ainsi que le développement de produits. Ses activités de paiement et de prêt en Australie et aux États-Unis consistent en une série d'offres de paiement et de prêt via un portail en ligne destiné aux prestataires de services professionnels, commerciaux et résidentiels en Australie et aux États-Unis. Ces solutions permettent aux clients des prestataires de services d'accéder aux conseils et aux services dont ils ont besoin, avec le choix de payer immédiatement, en totalité ou par versements échelonnés. Le secteur du développement de produits se charge de la recherche et du développement des logiciels et des solutions technologiques de l'entreprise.