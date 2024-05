QuickLogic Corporation est une société de semi-conducteurs qui développe la propriété intellectuelle (IP) des FPGA embarqués (eFPGA), des FPGA discrets et des systèmes sur puce (SoC) FPGA pour une variété d'applications industrielles, aérospatiales et de défense, d'intelligence artificielle (AI) en périphérie et en bout de chaîne, grand public et informatiques. Ses produits comprennent l'activité de licence de propriété intellectuelle eFPGA, les services professionnels associés, qui consistent à développer et à intégrer la technologie eFPGA dans des solutions semi-conductrices personnalisées, ses produits en silicium comprenant les produits EOS, QuickAI, ArcticLink III, PolarPro3, PolarPro II, PolarPro, et Eclipse II. Sa catégorie de nouveaux produits comprend sa plateforme logicielle AI/ML de sa filiale, SensiML, qui comprend des abonnements SaaS (Software-as-a-Service) pour le développement, des droits de licence par unité lorsqu'elle est déployée en production, et des services de validation de concept. Ses produits matures comprennent principalement les familles de FPGA PASIC3 et QuickRAM, ainsi que du matériel de programmation et des logiciels de conception.