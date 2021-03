Quidel Corporation : Bon timing pour anticiper un changement de tendance

Données financières USD EUR CA 2021 2 882 M - 2 400 M Résultat net 2021 1 401 M - 1 167 M Tréso. nette 2021 1 737 M - 1 447 M PER 2021 4,93x Rendement 2021 - Capitalisation 7 061 M 7 061 M 5 881 M VE / CA 2021 1,85x VE / CA 2022 2,74x Nbr Employés 1 370 Flottant 87,6% Prochain événement sur QUIDEL CORPORATION 02/03/21 Raymond James & Associates Institutional Investors Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 271,50 $ Dernier Cours de Cloture 166,84 $ Ecart / Objectif Haut 122% Ecart / Objectif Moyen 62,7% Ecart / Objectif Bas 1,89% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Douglas C. Bryant President, Chief Executive Officer & Director Randall J. Steward Chief Financial Officer Kenneth F. Buechler Chairman Werner Kroll Senior Vice President-Research & Development Karen C. Gibson SVP-Information Systems & Business Transformation