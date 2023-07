QuidelOrtho Corporation a annoncé avoir conclu un partenariat de développement logiciel avec BYG4lab® qui vise à accélérer les efforts de QuidelOrtho pour étendre et renforcer les offres informatiques à travers son portefeuille de plateformes de diagnostic. Le partenariat entre QuidelOrtho et BYG4lab® s'appuie sur un accord existant entre les deux sociétés concernant la France et constitue un catalyseur stratégique qui accélérera le développement de solutions innovantes pouvant être utilisées dans l'ensemble du laboratoire. Les deux sociétés travailleront conjointement pour répondre aux défis immédiats en matière de flux de travail et de main-d'œuvre au sein de la communauté mondiale des laboratoires grâce à des outils exclusifs qui permettent à l'auto-vérification de devenir plus routinière et disponible pour les laboratoires de toutes tailles. Ce partenariat reflète l'appréciation par QuidelOrtho de l'importance de l'informatique pour les laboratoires et la détermination de la société à créer des solutions robustes qui sont agiles et peuvent être mises à jour rapidement et facilement pour répondre aux besoins des clients de la société.

