QuidelOrtho Corporation est une société de diagnostic in vitro. La société est engagée dans le développement et la fabrication de technologies avancées dans le domaine des tests de diagnostic. Ses capacités comprennent les tests immunologiques et moléculaires, la chimie clinique et la médecine transfusionnelle. Les unités commerciales de la société comprennent les laboratoires, le diagnostic moléculaire, les points de soins et la médecine transfusionnelle. L'unité Labs comprend la virologie, les produits de spécialité, les produits de spécialité, l'immunodiagnostic, la plateforme VITROS, la plateforme XT, la plateforme VITROS XT et les solutions d'automatisation VITROS. Ses activités de diagnostic moléculaire comprennent Lyra, Solana et Savanna. Elle fournit des solutions de diagnostic sous diverses marques, notamment AdenoPlus, BIOVUE, D, ELVIRA, ELVIS, FastPoint, FreshCells, InflammaDry, Lyra, MicroVue, Ortho, Ortho Clinical Diagnostics, Ortho Vision, Quidel, QuickVue, QuickVue+, QVue, ReadyCells, Savanna, Sofia, Solana, Thyretain, Triage, Virena, et Vitros.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés