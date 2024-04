Quilter plc est une société de gestion de patrimoine basée au Royaume-Uni qui fournit des services d'investissement et de gestion de patrimoine, des solutions d'investissement multi-actifs et des conseils financiers par l'intermédiaire de ses filiales et associés, principalement au Royaume-Uni. La société opère à travers deux segments : Affluent et High Net Worth. Le segment des clients aisés comprend Quilter Investment Platform, Quilter Investors et Quilter Financial Planning. Son segment High Net Worth comprend Quilter Cheviot et Quilter Private Client Advisers. Quilter Cheviot propose une gestion discrétionnaire des investissements principalement au Royaume-Uni, avec des portefeuilles d'investissement sur mesure adaptés aux besoins individuels des clients fortunés, des organisations caritatives, des entreprises et des institutions, par le biais d'un réseau de succursales à Londres et dans les régions. Quilter Private Client Advisers fournit des conseils financiers en matière de protection, d'hypothèques, d'épargne, d'investissements et de pensions, principalement à des clients fortunés.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds