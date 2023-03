Les "mouvements défavorables du marché" pèsent lourdement sur les performances de Quilter en 2022

(Alliance News) - Quilter PLC a qualifié mercredi son exercice 2022 de "difficile", principalement en raison de "mouvements de marché défavorables" qui ont entraîné une baisse des bénéfices.

Le gestionnaire de patrimoine basé à Londres a déclaré que les actifs sous gestion et administration ont diminué de 11% à 99,6 milliards de livres sterling à la fin de 2022, contre 111,8 milliards de livres sterling un an plus tôt.

"L'année 2022 a été particulièrement difficile pour l'ensemble du secteur de la gestion de patrimoine en raison de la baisse des marchés boursiers et de la hausse des rendements obligataires", a déclaré le directeur général Steven Levin, qui a pris la tête de Quilter en novembre de l'année dernière.

Les flux bruts se sont élevés à 10,5 milliards de livres sterling en 2022, soit une baisse de 20 % par rapport aux 13,2 milliards de livres sterling enregistrés en 2021, tandis que les flux nets ont chuté de 55 %, passant de 4,0 milliards de livres sterling à 1,8 milliard de livres sterling.

Le bénéfice avant impôt des activités poursuivies s'est élevé à 65 millions de GBP, soit une baisse de 24 % par rapport aux 85 millions de GBP. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies est passé de 1,4 pence à 12,2 pence. Les activités poursuivies excluent les résultats de Quilter International, qui a été vendu en 2021.

Le groupe a augmenté son dividende final à 3,3 pence, soit une hausse de 18 % par rapport à 2,8 pence. Le dividende total s'élève donc à 4,5 pence, soit une hausse de 13 % par rapport à 4,0 pence.

"Les conditions actuelles du marché sont très différentes de celles que nous avions anticipées lors de notre Capital Markets Day fin 2021, avant la guerre en Ukraine. Cela nous a conduits à revoir certains des objectifs que nous avions alors fixés", a déclaré M. Levin.

Pour l'avenir, Quilter s'attend à ce que le sentiment des investisseurs se rétablisse lentement cette année, soutenant une amélioration progressive des flux nets des conseillers financiers indépendants, couplée à une autre forte performance des flux nets de Quilter Channel et à un résultat solide de son segment High Net Worth.

La moyenne pondérée de ces taux de croissance suggère une amélioration des flux nets du groupe à un peu plus de 2 % cette année. "Nous prévoyons une amélioration de 4 à 5 % à mesure que l'activité du marché se normalisera et que nous mettrons en œuvre les initiatives commerciales que j'ai définies, et nous aspirons clairement à poursuivre sur notre lancée à partir de ce niveau", a déclaré M. Levin.

Les actions de Quilter ont augmenté de 5,7% à 94,18 pence mercredi matin à Londres. Elles étaient en hausse de 4,2% à 20,50 ZAR à Johannesburg.

