Quilter échappe à l'amende de la FCA britannique après avoir payé les clients concernés de Lighthouse

(Alliance News) - La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a censuré lundi Lighthouse Advisory Serviced Ltd pour avoir donné des conseils inappropriés, mais s'est abstenue d'infliger une amende à Quilter PLC.

Lighthouse Advisory est une filiale de Quilter Financial Planning Ltd, qui est une filiale du gestionnaire de patrimoine Quilter basé à Londres.

L'autorité a expliqué qu'elle n'a pas imposé d'amende car Quilter a payé 23,2 millions de livres sterling aux clients de Lighthouse affectés par les conseils inappropriés de Lighthouse. Entre avril 2015 et avril 2019, Lighthouse a donné des conseils inappropriés à des personnes souhaitant quitter des régimes de retraite à prestations définies, y compris à des membres du régime de retraite de British Steel.

"Les conseillers de Lighthouse n'ont pas remis en question les raisons pour lesquelles les membres de BSPS voulaient transférer leur pension et n'ont pas examiné correctement les solutions de rechange pour atteindre leurs objectifs de retraite. Dans certains cas, ils n'ont pas apporté la preuve qu'un transfert serait dans le meilleur intérêt des affiliés. En raison de ces manquements, 53 % des conseils fournis aux membres de BSPS entre avril 2015 et avril 2019 étaient inappropriés - plus élevés que les niveaux moyens de conseils inappropriés de BSPS dans l'industrie (46 %)", a déclaré la FCA.

Cependant, elle a déclaré que Quilter ayant payé 23,2 millions de livres sterling aux clients touchés, plus son offre de 440 000 livres sterling supplémentaires "dépasse largement les frais que Lighthouse a reçus pour les conseils inadaptés" et s'est abstenue d'imposer une amende à Quilter, ajoutant que la société "a fourni des niveaux de coopération très élevés à la FCA au cours de l'enquête".

Les actions de Quilter ont augmenté de 1,0 % pour atteindre 85,80 pence chacune lundi à midi à Londres, mais ont chuté de 0,5 % pour atteindre 20,40 ZAR à Johannesburg.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

