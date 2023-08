Quint Digital Media Limited, anciennement Gaurav Mercantiles Ltd, est une société de médias d'information numérique basée en Inde. La société publie, The Quint, qui est une est une publication indienne d'actualités générales en anglais et en hindi. Elle fournit ses à travers ses sites Web et diverses plateformes numériques, notamment Facebook, Instagram, YouTube, Twitter et Snapchat. Son site Quint FIT fournit des conseils sur la santé, la forme physique et le bien-être. Elle s'attache à donner des conseils de santé à travers des vidéos produites. Quint Neon fournit des vidéos d'actualité virale. Son Quint Lab fournit des histoires multimédias pour tous, comme des vidéos, des widgets de narration et des microsites. Ses Explainers décomposent le problème à l'aide de textes, de graphiques et de vidéos lucides.

Secteur Internet