Quipt Home Medical Corp. est un fournisseur d'équipements médicaux à domicile. La société est spécialisée dans l'amélioration de la gestion à domicile des maladies chroniques grâce à l'application de systèmes de télésanté et de distribution automatisée. Elle fournit des services de surveillance à domicile et de gestion des maladies, y compris des solutions respiratoires de bout en bout pour les patients aux États-Unis. Elle propose des nébuliseurs, des concentrateurs d'oxygène, des unités de pression positive continue (CPAP) et de pression positive bilatérale (BiPAP), des équipements et des services respiratoires médicaux traditionnels et non traditionnels, ainsi que des équipements, des fournitures et des services de ventilation non invasive. L'offre de produits de l'entreprise comprend la gestion de plusieurs maladies chroniques, en particulier pour les patients souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires, de troubles du sommeil, d'une mobilité réduite et d'autres problèmes de santé chroniques. Ses produits et services comprennent le traitement de l'apnée du sommeil et du syndrome papillaire, la ventilation à domicile, les aides quotidiennes et ambulatoires, et la location d'équipements respiratoires.

Secteur Installations et services en soins de santé