Quisitive Technology Solutions, Inc. est un partenaire mondial de Microsoft basé au Canada qui exploite la plateforme Microsoft Cloud et des technologies complémentaires, y compris des solutions personnalisées et des offres de première partie, pour générer un impact transformationnel pour les entreprises clientes. La société aide les entreprises à se déplacer, à fonctionner et à innover dans le nuage Microsoft. Elle fournit Microsoft Azure, les applications commerciales Microsoft Dynamics et Microsoft 0365, ainsi que des solutions SaaS (Software as a Service) propriétaires, telles que CRG emPerform, LedgerPay et des solutions commerciales d'autres partenaires technologiques qui complètent la plateforme Microsoft. L'entreprise sert des clients dans le monde entier. Ses filiales comprennent Bankcard USA Merchant Services, Inc, Corporate Renaissance Group Inc, Mazik Global Inc, Menlo Software India Private Limited, Quisitive Ltd, Quisitive LLC et Quisitive Payment Solutions, Inc.

Secteur Services et conseils en informatique