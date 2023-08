Quisitive Technology Solutions, Inc. est un partenaire Microsoft basé au Canada qui exploite les plates-formes et les technologies Microsoft en nuage, y compris les solutions personnalisées et les offres de première partie. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Solutions en nuage et Solutions de paiement. Le secteur des solutions cloud est une société de conseil en technologie numérique à service complet, qui acquiert et intègre des entreprises en tant que fournisseur de services professionnels Microsoft en Amérique du Nord. Le segment Solutions cloud se concentre sur l'aide aux entreprises pour qu'elles passent aux trois clouds de Microsoft, tels qu'Azure, M365 et Dynamics 365, et qu'elles les exploitent. Le segment Payment Solutions dispose d'un portefeuille de comptes marchands sur lesquels il fournit des solutions de traitement, des équipements de traitement des paiements et des logiciels correspondant à chaque solution de carte, avec des services d'assistance complémentaires conçus pour répondre aux besoins spécifiques de chaque marchand, nouveau ou existant, et un logiciel de vérification de l'âge en ligne proposé par la plate-forme AgeChecker.Net de la société.

Secteur Services et conseils en informatique