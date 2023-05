Nexteq complète le changement de nom de Quixant

Nexteq PLC - fournisseur de produits technologiques pour les industries du jeu et de la diffusion, basé à Cambridge - confirme que le changement de nom de Quixant a été effectué. Jon Jayal, directeur général, déclare : "Le changement de nom soutient notre stratégie de croissance multiverticale et reflète mieux notre proposition de valeur et notre vision pour le groupe dans son ensemble, tout en maintenant la forte reconnaissance de notre marque sur les marchés que nous avons choisis".

Cours actuel de l'action : 173,20 pence, en baisse de 1,0 % à Londres ce lundi

Evolution sur 12 mois : +12%.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

