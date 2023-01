Quixant revoit à la hausse ses prévisions de revenus pour 2022

Quixant PLC - fournisseur de produits technologiques pour les industries du jeu et de la diffusion, basé à Cambridge - révise à la hausse ses prévisions de revenus pour 2022, suite à des échanges commerciaux positifs et à une forte demande pour ses produits. La société indique qu'elle s'attend à un chiffre d'affaires de 119,9 millions USD, soit une augmentation de 38 % par rapport à l'année précédente, et la meilleure performance de son histoire en matière de revenus. Le bénéfice avant impôt devrait être légèrement supérieur aux attentes du marché, indique la société.

Le directeur général Jon Jayal déclare : "Grâce à notre stratégie de croissance, nous avons terminé l'année avec un ensemble de produits plus diversifiés, une base de clients plus large et une plate-forme plus robuste à partir de laquelle nous pouvons nous développer."

Cours actuel de l'action : 172,21 pence, en hausse de 3,1% lundi

Variation sur 12 mois : baisse de 3,0%.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

