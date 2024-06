Quiz Plc est une marque de mode omni-canal basée au Royaume-Uni, spécialisée dans les vêtements d'occasion et les vêtements habillés décontractés. L'activité principale des filiales de la société est la vente au détail de vêtements. La majorité de ses collections comprennent des vêtements, complétés par des chaussures et des accessoires pour femmes, pour toutes les occasions. La société développe ses propres lignes de produits. Sa collection QUIZ Eco est une collection respectueuse de l'environnement. La société opère par le biais d'un modèle commercial omni-canal, qui comprend des magasins en ligne, des magasins autonomes, des concessions, des franchises internationales, des partenaires en ligne tiers et la vente en gros. La société exploite des magasins autonomes et des concessions en République d'Irlande et des franchises dans environ 19 pays. La société possède environ 62 magasins et 67 concessions au Royaume-Uni, et six magasins et 18 concessions en République d'Irlande.

Secteur Habillement et accessoires