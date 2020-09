Qumu : La nouvelle application Qumu transforme Zoom en une plateforme de diffusion à grande échelle pour les entreprises

L’application innovante Qumu permet le streaming en libre-service, des événements Zoom, à des publics de plus de 100 000 personnes, tout en ajoutant une gestion vidéo complète et une sécurité de niveau entreprise

Qumu, le principal fournisseur de la technologie de vidéo d’entreprise en tant que service, Enterprise Video as a Service (EVaaS)™, a publié une nouvelle extension de fonctionnalité pour Zoom. Disponible gratuitement dans le cadre de tous les plans de licence d’entreprise Zoom, existants, l’application permet aux clients d’entreprise Qumu et Zoom de diffuser en direct des événements dépassant 100 000 participants, sans perte de qualité vidéo et sans effet négatif sur les réseaux internes. Baptisée Qumu Stream, Record and Manage (Qumu Stream, enregistrez et gérez), l’application est disponible dès à présent sur la Marketplace officielle de Zoom.

Qumu App Enables Streaming of Zoom Events to Audiences of 100,000+ (Photo: Business Wire).

« Étant donné l’augmentation mondiale massive de l’utilisation de la vidéo, due à la COVID-19, nous voyons constamment les entreprises restreintes par les plafonds de l’offre de vidéoconférence en termes de portée d’audience », a déclaré TJ Kennedy, PDG de Qumu. « Grâce à cette nouvelle application, Zoom peut désormais être utilisé comme interface pour toute diffusion vidéo à grande échelle, tandis que Qumu gère la livraison, la gestion et la sécurité vidéo, et ce, avec la même sécurité de niveau entreprise, que celle mise en œuvre avec les plus grandes institutions bancaires et agences gouvernementales du monde. »

La solution Qumu Stream, Record and Manage est spécialement conçue pour les organisations qui souhaitent diffuser des événements vidéo en toute sécurité et à grande échelle. Une fois l’application Qumu installée, la diffusion en continu peut être lancée automatiquement ou en cliquant sur une icône directement dans l’interface Zoom. L’extension prend également en charge des bases mondiales de participants, un nombre illimité de présentateurs et tout appareil d’utilisateur final basé sur un navigateur, ainsi que des fonctionnalités de gestion d’événements virtuels, telles que l’enregistrement d’événements, la transcription, la traduction, l’analyse des utilisateurs, le suivi de la conformité et le registre des participants.

« Qumu a non seulement fourni une solution aux entreprises utilisant Zoom à grande échelle, mais a également ajouté une sécurité de niveau entreprise, des flux de travail automatisés, des fonctionnalités avancées de gestion vidéo, ainsi qu’une diffusion vidéo transparente pour les téléspectateurs, où qu’ils se trouvent », a précisé M. Kennedy. « Cette application change littéralement la donne pour les organisations qui souhaitent partager des événements Zoom avec une audience dépassant les 10 000 participants. »

Les organisations souhaitant en savoir plus sur la nouvelle application Qumu pour Zoom peuvent consulter le site Web de Qumu pour obtenir de plus amples informations, ou acheter l’application directement sur la Marketplace de Zoom, en cliquant ici.

À propos de Qumu Corporation

Qumu (Nasdaq : QUMU) est le principal fournisseur d’outils à l’avant-garde de la technologie, destinés à créer, gérer, sécuriser, distribuer des vidéos en direct et à la demande, et à en mesurer le succès, pour les entreprises. Soutenue par l’équipe la plus fiable et la plus expérimentée de l’industrie, la plateforme infonuagique Qumu permet aux organisations mondiales de stimuler l’engagement des employés, d’augmenter l’accès à la vidéo, et de moderniser les espaces de travail en fournissant des moyens plus efficients et plus efficaces de partager les connaissances.

