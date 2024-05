Quorum Information Technologies Inc. est une société de logiciels et de services en tant que service (SaaS). Ses segments comprennent le SaaS, le centre de développement commercial, les services et les services ponctuels. Elle fournit des solutions d'entreprise sur lesquelles les concessionnaires automobiles et les fabricants d'équipement d'origine (OEM) s'appuient pour leurs opérations. Les solutions d'entreprise comprennent Dealership Management System (DMS), DealerMine CRM, Autovance, Accessible Accessories et VINN Automotive. Le DMS automatise, intègre et rationalise les processus clés des différents départements d'une concession, et met l'accent sur la génération de revenus et la satisfaction des clients. DealerMine CRM est un système de gestion de la relation client (CRM) pour les ventes et le service, ainsi qu'un ensemble de services de centre de développement commercial qui génère des revenus dans les départements critiques de vente et de service d'une concession. Autovance est une plateforme de vente au détail qui aide les concessionnaires à attirer davantage de clients grâce à la vente au détail numérique. Accessible Accessories est une plateforme de vente au détail numérique.

Secteur Services et conseils en informatique