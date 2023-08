QuoteMedia, Inc. est un fournisseur de données financières, d'informations sur les études de marché, d'analyses, de flux de nouvelles et de solutions logicielles financières pour les maisons de courtage en ligne, les banques, les sociétés de compensation, les sociétés de services financiers, les portails de médias et les entreprises publiques. La société propose une source pour une gamme d'informations et de services de marché, y compris des flux de données boursières en continu, des informations de recherche et d'analyse, des applications de contenu, des systèmes de gestion de portefeuille, des produits logiciels, le provisionnement des relations avec les investisseurs de l'entreprise, des services d'actualités, des applications mobiles et le développement personnalisé. Ses produits et services sont divisés en trois catégories principales, qui comprennent les services de flux de données, le contenu Web interactif et les API de données, ainsi que les systèmes de gestion de portefeuille et de cotation en temps réel. Elle propose à ses clients une gamme de données, d'informations et de services, notamment des flux de données en temps réel, la gestion de portefeuilles, des solutions de relations avec les investisseurs d'entreprise et le développement d'applications logicielles personnalisées, entre autres.

Secteur Logiciels