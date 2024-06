QV Equities Limited est une société d'investissement basée en Australie. L'activité principale de la société consiste à investir dans un portefeuille diversifié d'entités cotées à l'Australian Securities Exchange qui ne font pas partie de l'indice S&P/ASX 20 Accumulation. L'objectif principal de la société est d'offrir une valeur à long terme aux actionnaires en combinant croissance du capital et revenus, en investissant dans un portefeuille diversifié d'entités de qualité cotées à l'ASX et ne faisant pas partie de l'indice S&P/ASX 20 Accumulation. Il cherche à fournir aux investisseurs un flux de revenus régulier et durable tout en visant une croissance du capital au fil du temps. Il investit dans des sociétés cotées à l'Australian Stock Exchange (ASX), en dehors de l'indice S&P/ASX 20. Il investit dans divers secteurs, tels que la finance, les matériaux, la santé, les services publics, l'industrie, l'énergie, les services de communication, les biens de consommation de base, les technologies de l'information et autres. Le gestionnaire d'investissement de la société est Investors Mutual Limited.

Secteur Services de placements diversifiés