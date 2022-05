Qwamplify : Euroland Corporate reste à achat, réduit sa cible

Euroland Corporate maintient sa recommandation 'achat' sur Qwamplify, notamment au regard de sa faible valorisation, qui lui semble toujours 'structurellement injustifiée', mais abaisse son objectif de cours de 12 à 10 euros.



Si Qwamplify a publié un chiffre d'affaires du premier semestre 2021-22 légèrement en dessous des attentes du bureau d'études, ce dernier estime que le ralentissement observé au premier semestre ne doit pas inquiéter sur la tendance à long terme de la société.



'Qwamplify vient de recruter plusieurs nouveaux clients grands comptes de renom, la structuration de l'activité se poursuit et la société dispose d'une trésorerie suffisamment solide pour envisager de la croissance externe au second semestre', explique-t-il.



