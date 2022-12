COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D'AFFAIRES 2022: +0,4% à 31,1 M€

MARGE BRUTE 2022: -4,5% à 20 M€

OBJECTIF DE RÉSULTAT D'EXPLOITATION (REX) DU 2ND SEMESTRE 2022 RÉAFFIRMÉ A MINIMUM 10% DU CA & 15% DE LA MB

Levallois-Perret, France, le 13 décembre 2022, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing annonce ce jour son Chiffre d'Affaires et sa Marge Brute, non encore audités, pour le 4ème trimestre 2022 (juillet-septembre 2022) et l'année 2022 (Octobre 2021 - Septembre 2022):

Chiffre d'Affaires et Marge Brute du 4ème trimestre (Juillet - Septembre 2022)

Juillet - Septembre 2022 (M€) 2020/21 2021 / 22 Variation Chiffre d'Affaires (CA) consolidé T4* 6,8 7,3 6,8% Chiffre d'Affaires (CA) consolidé T4 à p.c. 6,8 7,0 3,3% Marge Brute (MB) consolidée T4* 4,8 4,2 -11,8% Marge Brute (MB) consolidée T4 à p.c. 4,8 4,0 -17,1% * y compris Eurateach et l'agence Bespoke , acquises en juillet, pour 2,5 mois et 2 mois.

* PC: Périmètre comparable

Au 4ème trimestre 2022, le Chiffre d'Affaires consolidé progresse de 6,8% et atteint 7,3 M€. La Marge Brute baisse de 11,8% à 4,2 M€.

Au cours de ce trimestre, les activités digitales ont connu un ralentissement de la croissance qui s'explique principalement par:

la baisse des activités e-mailings due à des restrictions de diffusion des Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI) accompagnée d'une baisse des activités de coregistration;

une baisse de volume de certaines campagnes digitales due au contexte inflationniste;

un mix défavorable des prestations vendues ayant pesé sur le taux de Marge Brute;

et enfin, une hausse des coûts d'achat non encore répercutée dans les prix de vente.

Chiffre d'Affaires et Marge Brute annuels (Octobre 2021 - Septembre 2022)

Octobre 2021 - Septembre 2022 (M€) 2020/21 2021 / 22 Variation Chiffre d'Affaires (CA) consolidé 12M* 31,0 31,1 0,4% Chiffre d'Affaires (CA) consolidé 12M à p.c. 31,0 30,9 -0,3% Marge Brute (MB) consolidée 12M* 21,0 20,0 -4,5% Marge Brute (MB) consolidée 12M à p.c. 21,0 19,9 -5,2% * y compris Eurateach et l'agence Bespoke , acquises en juillet, pour 2,5 mois et 2 mois.

Le Chiffre d'Affaires annuel a connu une très légère progression de 0,4% à 31,1 M€ (-0,3% à PC) alors que la Marge Brute annuelle atteint 20 M€, en baisse de 4,5% (-5,2% à 19,9 M€ à périmètre comparable).

Cette baisse de la Marge Brute annuelle s'explique essentiellement par la décroissance des activités historiques (Shopper) en France (qui avaient connu un fort rebond en 2021) et dans les pays Nordiques, ainsi qu'un mix de services vendus défavorable.

Objectif de rentabilité confirmé pour l'exercice et perspectives 2023.

Le Groupe confirme son objectif de résultat d'exploitation au second semestre 2022 à minimum 10% du Chiffre d'Affaires (et minimum 15% de la Marge Brute), et ce, malgré la hausse des coûts externes et des salaires.

Pour l'exercice 2023, le Groupe anticipe toujours une pression sur ses activités digitales au cours du 1er semestre, avec une bonne tenue des activités shopper mais reste confiant sur sa capacité à retrouver de la croissance au second semestre 2023.

Par ailleurs, le Groupe a initié une action commerciale de remontée des prix pour l'exercice 2023 qui devrait se répercuter sur les marges dès le 2ème trimestre 2023 (janvier-mars).

Enfin, Qwamplify continue d'avancer dans la structuration de son capital humain afin de structurer la croissance future. Après l'arrivée de sa Directrice Générale Shopper France, Morgane Busselez, fin 2021, de son Directeur Général Média, Jérémy Bréot, au début de l'été, puis de sa Directrice Commerciale Média, Géraldine Banon, en septembre, le Groupe annonce l'arrivée d'un Directeur Général Conseil en Janvier 2023 pour accompagner les ventes 360°.

Cédric Reny, PDG et fondateur, commente : «Nous avons pu consolider l'activité 2022 après le fort rebond de 2021 permettant de terminer l'année avec une légère croissance organique et une très belle dynamique commerciale aux 3ème et 4ème trimestres, malgré les tensions sur les marges et sur l'activité Shopper. Le Groupe est en train de remonter ses prix de ventes pour rattraper la hausse des coûts externes et les salaires. La structuration de l'équipe 360°, le recrutement de managers seniors, ainsi que l'intégration des experts de l'agence Bespoke, qui rejoignent le siège de Levallois en décembre, vont venir consolider le positionnement de Qwamplify sur les grands comptes, avec déjà des premiers gains constatés en 2022. Une accélération est attendue en 2023, soutenue par le repositionnement de la marque Qwamplify (nouvelle plateforme de marque et des investissements marketing et commerciaux en hausse.»

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : résultats annuels 2022 & CA et MB 1er trimestre 2023: 31 janvier 2023.

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, Display, coregistration, Brand Content, Social Media, Influence & analytics) et des solutions promotionnelles B2B et B2C. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Bureau Vallée, Carrefour, Etam, Air Caraïbes, Michelin ou Arla Food.

Qualifié d'« Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, dont le siège est à Levallois-Perret, coté sur Euronext Growth et intégré dans l'indice PEA-PME 150, est implanté également à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Finlande, Suède et Norvège. Il a réalisé, au titre de son dernier exercice clos à fin septembre 2022, une marge brute de 19,9 M€ et un chiffre d'affaires de 31,1 M€ (+0,4%).

CONTACTS : investisseurs@qwamplify.com

Cédric Reny

PDG et fondateur

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b Solène Clément

Directrice Administrative et Financière

https://www.linkedin.com/in/soleneclement-mylittlecfo/

ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA

Eligible au PEA-PME – Indice PEA-PME150



Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France

Coté sur Euronext Growth Paris

