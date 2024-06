COMMUNIQUE DE PRESSE

DES RÉSULTATS SEMESTRIELS EN FORTE HAUSSE :

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 1ER SEMESTRE 2024 : 1,6 M€ (+52% )

& RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : 1,1 M€ (+76%)

CHIFFRE D'AFFAIRES (RECTIFIÉ) : 17,9 M€ (+9%)

Levallois-Perret, France, le 19 juin 2024, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions marketing, digitales & media annonce ce jour ses résultats, non audités, pour le 1er semestre 2024 (octobre 2023 – mars 2024) :

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2024 (Octobre 2023 - Mars 2024) Données publiées consolidées, non auditées, normes comptables françaises Chiffres en milliers d'euros S1 2024 S1 2023 Var. % Chiffre d'Affaires (CA) 17 882 16 442 8,8% Achats directs consommés -5 645 -6 293 -10% Marge Brute (MB) 12 237 10 149 20,6% en % du CA 68,4% 61,7% Autres produits 391 781 -50% Impôts & Taxes -125 -203 -38% Salaires et CS -8 729 -7 391 18% Autres charges indirectes -2 131 -2 056 4% Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 1 642 1 279 28% en % de la MB 13,4% 12,6% DAP -42 -230 -82% Résultat d'Exploitation (REX) 1 600 1 050 52% en % de la MB 13,1% 10,3% en % du CA 6,4% 6,4% Résultat Courant Avant Impôts 1 622 1 073 51% Résultat financier 22 23 -3% Résultat net de l'ensemble consolidé 1 044 680 54% en % de la MB 8,5% 6,7% Intérêts minoritaires -52 -58 -10% Résultat net Part du Groupe 1 096 622 76% en % de la MB 9,0% 6,1% En euros / action 0,19 € 0,11 €

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2024

(Octobre 2023-Mars 2024)

Chiffre d'affaires consolidé : 17,9 M€ (+8,8%) - Marge Brute: 12,2 M€ (+20,6%)

Au cours du 1er semestre 2024, le Chiffre d'Affaires consolidé a progressé pour atteindre 17,9 M€ (+8,8%). Le montant du Chiffre d'Affaires précédemment annoncé (18,3 M€) est donc corrigé à la suite d'une régularisation de factures d'interco pour un montant de 0,5 M€. Cette correction est sans impact sur le montant de la Marge Brute confirmé à 12,2 M€, en forte hausse de près de 21%, notamment grâce aux gains de grands comptes et au rebond de la régie emailing.

Forte progression de la rentabilité opérationnelle :

Le Résultat d'Exploitation atteint 1,6 M€, soit plus de 13% de la Marge Brute, en hausse de 52%.

La hausse du résultat est la conséquence d'une croissance organique de la Marge Brute de plus de 2 M€ qui a permis d'absorber la hausse de 18% des coûts RH.

De ce fait, le Résultat Net Part du Groupe atteint 1,1 M€, en hausse de 76%, remontant ainsi à 9% de la Marge Brute.

Structure financière solide :

Données consolidées auditées, normes comptables françaises, en K€ en k€ 31/03/2024 30/09/2023 % variation Disponibilités et VMP 13 079 15 876 -18% dont VMP nanties 1 526 1 525 0% Concours bancaires courants (440) (1 349) -67% Trésorerie 12 639 14 527 -13% - Appels de fonds clients (5 765) (7 531) -23% Trésorerie propre 6 873 6 996 -2% Autres dettes financières (2 579) (3 773) -32% Trésorerie nette propre 4 294 3 223 33%

Avec une Marge Brute d'Autofinancement solide de 1,1 M€, la trésorerie brute totale, bien qu'en baisse de 1,8 M€ se maintient à un niveau élevé de 12,6M€. La trésorerie nette propre reste très solide à 4,3 M€ en hausse de 33% depuis le 30/09/23.

En effet, au cours du 1er semestre, le Groupe a :

continué à rembourser ses emprunts pour 1,2 M€, soit une dette financière brute descendue à 2,6 M€, en baisse de 32%,

procédé au rachat du solde de 30% des titres Nouvoduo (50% payés en numéraire et 50% en titres Qwamplify),

continué son programme de rachat d'actions pour 406 K€ sur la période, portant son autodétention à 7,03 % du capital.

PERSPECTIVES 2024

Qwamplify anticipe un second semestre en légère croissance du fait d'un effet de base moins favorable, en particulier du côté de la régie emailing qui avait fortement rebondi dès le 3ème trimestre 2023.

D'autre part, le Groupe va consolider ses investissements humains et ainsi soutenir sa croissance future. La progression des coûts RH devrait donc continuer au cours du second semestre, ce qui affectera le résultat d'exploitation.

Cédric Reny, PDG et fondateur, commente : « Nous constatons aujourd'hui l'efficacité de notre stratégie. Notre croissance organique se consolide de trimestre en trimestre et notre performance est supérieure à celle du marché. Cela a un prix : les investissements dans le recrutement de séniors nous permettent de gagner de nouveaux comptes et d'amplifier dans le temps notre volume d'affaires avec nos clients. Nous gérons notamment des campagnes Média 360° incluant des budgets Radio et TV. L'intégration des offres, des sociétés et des équipes s'est en effet accélérée au cours des 2 dernières années, et les effets de synergie ont permis au Groupe de mieux se positionner sur les appels d'offres Média et d'élargir la collaboration avec ses clients sur des besoins multiples. »

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : CA et MB du 3ème trimestre 2024 : 24 juillet 2024.

A propos de Qwamplify:

Qwamplify est un groupe marketing européen de services auprès des marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales de conseil média sous l'enseigne Bespoke (SEA & SMA, SEO, & Analytics),une régie digitale Qwamplify (Display, emailing et coregistration) et des solutions Shopper et Branding (Brand Content, Social Media, Influence B2B et B2C, offres promotionnelles). Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 1 000 annonceurs dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Homair, dodo, Etam, Bureau Vallée, Carrefour, Biocoop, Air Caraïbes, Michelin ou Arla Food.

Le Groupe, dont le siège est à Levallois-Perret, est coté sur Euronext Growth et intégré dans l'indice PEA-PME 150. Il est également implanté à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France, ainsi qu'en Finlande, Suède et Norvège. Au titre de son dernier exercice clos à fin septembre 2023, Qwamplify a réalisé une Marge Brute de 20,5 M€ et un Chiffre d'Affaires de 31,5 M€ (+1,3%).

