Communiqué officiel de QWAMPLIFY

COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D'AFFAIRES 2023: 31,5 M€ (+1,3% / -2,6% à PC*)

MARGE BRUTE 2023: 20,5 M€ (+2,5% / -2,2% à PC*)

Croissance organique retrouvée au 4ème trimestre:

+17,5% (Marge Brute)

Résultat d'exploitation avant dépréciation des écarts d'acquisition 2023 attendu en baisse à minimum 10% de la Marge Brute

Levallois-Perret, France, le 12 décembre 2023, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions marketing digitales & media, annonce ce jour son Chiffre d'Affaires (CA) et sa Marge Brute (MB) non audités pour 2023 et pour le 4ème trimestre 2023 (juillet – septembre 2023).

CHIFFRE D'AFFAIRES ET MARGE BRUTE 12 mois (Octobre 2022 - Septembre 2023) Données consolidées, non auditées, en M€ YTD 2023 YTD 2022 Var % Chiffre d'Affaires consolidé 31,5 31,1 1,3% Chiffre d'Affaires à périmètre comparable * 30,1 30,9 -2,6% Marge Brute consolidée 20,5 20,0 2,5% Marge Brute à périmètre comparable * 19,5 19,9 -2,2% *retraité des sociétés Nouvoduo / L'agence Bespoke et Eurateach acquises en juillet 2022

Le Chiffre d'Affaires 2023 est en croissance de 1,3% et atteint 31,5 M€. A périmètre comparable, il est en décroissance de 2,6% à 30,1 M€.

La Marge Brute annuelle progresse également à 20,5 M€ (+2,5%). Elle est en légère baisse de 2,2% à périmètre comparable à 19,5 M€.

L'acquisition de l'agence Nouvoduo Bespoke en juillet 2022 a permis de maintenir une croissance au cours de l'exercice. La bonne dynamique de la Marge Brute du 4ème trimestre n'a cependant pas permis de retrouver une croissance annuelle organique, l'exercice 2023 ayant été significativement impacté par la baisse de l'activité emailing, coregistration, et la baisse des budgets de certains clients dans le retail notamment.

CHIFFRE D'AFFAIRES ET MARGE BRUTE DU 4ème TRIMESTRE 2023 (Juillet - Septembre 2023) Données consolidées, non auditées, en M€ T4 2023 T4 2022 Var % Chiffre d'Affaires consolidé 6,6 7,3 -9,7% Chiffre d'Affaires à périmètre comparable * 6,6 7,3 -9,7% Marge Brute consolidée 4,9 4,2 17,5% Marge Brute à périmètre comparable * 4,9 4,2 17,5% *retraité des sociétés Nouvoduo / L'agence Bespoke et Eurateach acquises en juillet 2022

Au cours du 4ème trimestre 2023, le Chiffre d'Affaires consolidé a baissé de 9,7% à 6,6 M€. Son périmètre est comparable au 4ème trimestre 2022, les sociétés Nouvoduo (Bespoke l'agence) et Eurateach ayant été consolidées à partir de juillet 2022. Ce chiffre d'affaires 2023 tient cependant compte d'une régularisation d'intercos des trimestres précédents pour 0,5M€. Il aurait donc été de 7,1 M€ (-2,7%).

La Marge Brute s'est mieux comportée et progresse significativement de 17,5% à 4,9 M€. Le trimestre a bénéficié du décalage des soldes en juillet 2023 versus l'année précédente (juin/juillet 2022) et d'un rebond des activités emailing et coregistration qui avaient enregistré une forte baisse au 4ème trimestre 2022. Le taux de Marge Brute s'est aussi amélioré à la faveur:

d'un mix produits plus favorable, notamment sur les campagnes Shopper,

de la dynamique des activités Conseils et Analytics à taux de marge brute élevé,

d'un effet de la hausse des prix.

RÉSULTATS ANNUELS 2023 ATTENDUS EN BAISSE:

REX AVANT DÉPRÉCIATIONS DES ÉCARTS D'ACQUISITION A MINIMA 10% DE LA MARGE BRUTE

Le Groupe a fortement investi dans sa structure RH en 2022 et 2023, notamment sur des postes de direction et de marketing. En intégrant l'équipe Nouvoduo (Bespoke l'agence), les charges de personnel ont significativement augmenté, alors que la Marge Brute totale n'a progressé que de 2,5%. Ainsi, dans ce contexte, le résultat d'exploitation avant dépréciation des écarts d'acquisition est attendu en baisse, mais devrait tout de même dépasser 10% de la Marge Brute.

Le contexte d'inflation, d'instabilité politique et de ralentissement de la consommation impactent certains budgets marketing, notamment chez nos clients distributeurs.

Aussi, le Groupe anticipe des baisses de valeurs d'actifs qui pourraient affecter le résultat d'exploitation après dépréciation des écarts d'acquisition 2023 (impact non cash).

Cédric Reny, PDG et fondateur, commente : «Comme attendu, le Groupe a connu une belle dynamique au 4ème trimestre grâce notamment au lancement en avril des 2 nouvelles plateformes de marques Bespoke & Qwamplify, combiné au gain de clients grands comptes facilité par la structuration des équipes de direction du Groupe. La tendance pourrait se confirmer dans les prochains mois si le contexte économique général ne se dégrade pas davantage. Nous resterons par ailleurs attentifs au marché de l'emailing qui connaît un rebond depuis juillet, après une forte baisse entre mi 2022 et mi 2023.»

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : 30 janvier 2024 - Résultats annuels 2023 & Marge brute et Chiffre d'Affaires du 1er trimestre 2024.

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digitaux & media auprès des marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, Display, Coregistration, Brand Content, Social Media, Influence & Analytics) et des solutions promotionnelles B2B et B2C. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Bureau Vallée, Homair, Dodo, Etam, Air Caraïbes, Michelin ou Arla Food.

Le Groupe, dont le siège est à Levallois-Perret, coté sur Euronext Growth et intégré dans l'indice PEA-PME 150, est implanté également à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France, ainsi qu'en Finlande, Suède et Norvège. Il a réalisé, au titre de son dernier exercice clos à fin septembre 2023, une Marge Brute de 20,5 M€ (+2,5%) et un Chiffre d'Affaires de 31,5 M€ (+1,3%).

CONTACTS : investisseurs@qwamplify.com

Cédric Reny

PDG et fondateur

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b Wilfrid Hotome

Directeur Administratif et Financier

wilfrid.hotome@qwamplify.com

ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA

Eligible au PEA-PME – Indice PEA-PME150

Coté sur Euronext Growth Paris

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xm2caZiYYmjHnpxuk5llbWmZbWxpyGebapXKmpVoa8fIZ5+TnGeTa5qaZnFkmGdr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Information sur chiffre d'affaires annuel Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83325-qwamplify-marge-brute-et-chiffre-daffaires-t4-annuels-2023-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews