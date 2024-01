COMMUNIQUE DE PRESSE

RÉSULTATS ANNUELS 2023 :

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) SOLIDE : 2,9 M€ (-22% à 14% de la MB )

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE (RNPG) : -9,2 M€

1er TRIMESTRE 2024 EN FORTE CROISSANCE :

CHIFFRE D'AFFAIRES : 9,1M€ (+18,2%) / MARGE BRUTE : 6M€ (+22,4%)

Levallois Perret, le 30 janvier 2024,

Qwamplify annonce ce jour ses résultats annuels audités pour l'exercice clos le 30 septembre 2023. Pour rappel, les sociétés Nouvoduo (Bespoke l'agence) et Eurateach, acquises en juillet 2022, ont été consolidées sur 12 mois, contre 3 mois en 2022.

Données consolidées auditées, normes comptables françaises, en K€ Chiffre d'Affaires (CA) 31 513 31 115 399 1,3% Chiffre d'Affaires (CA) à pc 30 088 30 877 (788) -2,6% Autres produits 1 642 1 022 620 61% Achats directs (11 013) (11 078) 65 -1% Marge Brute 20 501 20 037 464 2,3% taux de MB 65,1% 64,4% Autres achats et charges externes (4 103) (3 978) (125) 3% Impôts & Taxes (354) (409) 55 -14% Salaires & CS (14 795) (12 955) (1 840) 14% salaires en % du CA 72% 65% Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 2 891 3 717 (826) -22% en % de la MB 14% 19% en % du CA 9% 12% Amort. & provisions d'exploitation (520) 27 (548) -2020% Résultat d'Exploitation avant dépréciation des écarts d'acquisition 2 371 3 744 (1 373) -37% en % de la MB 12% 19% en % du CA 8% 12% Amort. & provisions des écarts d'acquisition et malis techniques (10 784) (1 304) (9 480) 727% Résultat d'Exploitation (REX) après dépréciation des écarts d'acquisition (8 413) 2 440 (10 853) -445% Résultat financier 114 16 98 597% Résultat exceptionnel (116) (253) 136 -54% IS (646) (945) 299 -32% Résultat des sociétés cédées Résultat des sociétés mises en équivalence 0 Amortissement des écarts d'acquisition 0 Résultat net consolidé (9 062) 1 258 (10 320) -820% Intérêts minoritaires (89) 8 (97) -1258% Résultat net consolidé part du Groupe (RNPG) (9 151) 1 266 (10 417) -823% en % de la MB -45% 6% en % du CA -29% 4% RNPG en € / action - 1,61 € 0,22 € -100%

UN EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION 2023 SUPÉRIEUR AUX ANTICIPATIONS :

Malgré une baisse de l'activité organique en 2023 et de forts investissements en ressources humaines (RH), Qwamplify maintient un bon niveau de rentabilité. Ainsi, l'EBE, qui a progressé au cours du second semestre par rapport au 1er semestre, atteint 2,9 M€ pour l'exercice 2023 à 14 % de la Marge Brute, en baisse de 22%.

La consolidation de Nouvoduo (agence Bespoke l'agence) sur 12 mois contre 3 mois sur l'exercice précédent a permis une croissance de 2,3 % de la Marge Brute. Dans le même temps, le groupe a intégré les effectifs de cette nouvelle filiale et a renforcé ses équipes, notamment de direction, ce qui a eu pour impact une augmentation des coûts RH de 1,8 M€, en hausse de 14 %.

Le Résultat Net est fortement impacté. En effet, suite à la baisse de certaines activités, en particulier depuis mi 2022 pour l'emailing et la coregistration, liée à un durcissement des conditions des FAI et à la baisse de certains budgets retails, la société enregistre d'importantes dépréciations d'actifs sur l'exercice 2023 (10,8 M€). La hausse des DAP est également liée aux provisions pour risque clients qui atteignent 529 K€ sur l'année 2023. L'ensemble de ces DAP sont des éléments non cash.

Après la prise en compte des DAP, Le Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ressort en baisse exceptionnelle à -9,2 M€.

STRUCTURE FINANCIÈRE TOUJOURS TRÈS SOLIDE :

Données consolidées auditées, normes comptables françaises, en K€ en k€ 30/09/2023 30/09/2022 Variation annuelle Disponibilités et VMP 15 876 14 067 1 809 dont VMP nanties 1 525 1 211 Concours bancaires courants (1 349) (1 375) Trésorerie 14 527 12 692 1 835 - Appels de fonds clients (7 531) (5 453) (2 078) Trésorerie propre 6 996 7 239 (243) Autres dettes financières (3 773) (4 688) 915 Trésorerie nette propre 3 223 2 551 672

La trésorerie nette (déduction faite des dettes financières et de la trésorerie détenue pour le compte des clients dans le cadre de campagnes marketings en cours) s'établit à 3,2 M€, enregistrant une hausse de 0,7 M€ par rapport au 30.09.2022 (+26%).

Le groupe a continué de réduire son endettement de 0,9 M€ au cours de l'exercice, tout en préservant sa capacité à générer des liquidités à partir de son activité opérationnelle, se traduisant par une augmentation de 1,8 M€ des disponibilités.

FORTE CROISSANCE AU 1er TRIMESTRE 2024 (Octobre - Décembre 2023) :

CHIFFRE D'AFFAIRES ET MARGE BRUTE DU 1er TRIMESTRE 2024 (Octobre - Decembre 2023) Données consolidées, non auditées, en M€ T1 2024 T1 2023 Var % Chiffre d'Affaires consolidé 9,1 7,7 18,2% Marge Brute consolidée 6,0 4,9 22,4%

Le Chiffre d'Affaires du premier trimestre est en forte hausse de 18,2 % à 9,1 M€, en croissance organique depuis maintenant deux trimestres consécutifs. La Marge Brute croît de 22,4 % à 6 M€. Le groupe voit les premiers impacts de sa nouvelle offre Bespoke et de ses investissements RH, notamment dans la direction, qui ont permis de gagner des grands comptes et de développer davantage les synergies entre les expertises. Par ailleurs, l'activité e-mailing, en retrait significatif au cours des exercices 2022 et 2023, a connu un rebond du fait d'un effet de base favorable et d'une belle dynamique commerciale, notamment au cours de la période du Blackfriday.

PERSPECTIVES 2024 DE L'ACTIVITÉ :

Le groupe anticipe un retour à une croissance organique en 2024 et ce malgré la fin au 31/12/23 du contrat de son premier client Optical Center qui a rapatrié ses activités en Israël. De ce fait, le groupe anticipe une hausse de sa rentabilité avec un ralentissement des augmentations de coûts RH.

D'ailleurs, à ce titre, le groupe précise :

le gain de nouveaux clients comme Besson Chaussures, EDF, Racetools, Princesse Tam Tam, Mr Bricolage ou encore Allo Pneus ;

une activité soutenue du pôle Shopper en France et dans les pays nordiques avec la dynamique des investissements promotionnels des annonceurs ;

une très forte croissance du pôle Analytics du fait des évolutions réglementaires (Digital Marketing Act -DMA-) et technologiques (notamment google analytics 4).

Le groupe, qui pourrait encore être affecté par les restrictions de diffusion des emails par les FAI au cours de l'exercice à venir, reste néanmoins toujours attentif au contexte de la consommation et en particulier aux budgets du Retail.

Cédric RENY, PDG et fondateur, précise : « Le groupe, avec plus de 600 clients, a été affecté depuis 2 ans par le contexte général de la consommation (hausse des tarifs de l'énergie, inflation, crise du retail, hausse des coûts et des salaires) et un changement marqué dans les activités emailing. Cela a généré une érosion de la marge brute et donc de la rentabilité, nous obligeant à réévaluer la valeur de nos actifs à la baisse. Cependant, l'offre intégrée s'accélère et les premiers résultats arrivent depuis maintenant plus de 6 mois, entraînant un retour à la croissance organique. Le résultat d'exploitation s'est même déjà amélioré au cours du second semestre 2023. Nous devons nous concentrer sur la maîtrise de nos coûts RH, et je suis confiant dans notre capacité à maintenir une croissance organique tout au long de l'exercice 2024, en particulier si l'activité emailing continue de rebondir, et ce malgré la perte de notre plus gros client, Optical Center, qui pesait près de 4 % de la marge brute totale.»

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : Marge Brute et Chiffre d'Affaires S1 & T2 2024 : 15 mai 2024.

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & conseils auprès des marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, Display, Coregistration, Brand Content, Social Media, Influence & Analytics) et des solutions promotionnelles B2B et B2C. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 1 000 annonceurs, dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Homair, dodo, Etam, Bureau Vallée, Carrefour, Biocoop, Air Caraïbes, Michelin ou Arla Food.

Le groupe, dont le siège est à Levallois-Perret, coté sur Euronext Growth et intégré dans l'indice PEA-PME 150, est implanté également à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Finlande, Suède et Norvège. Il a réalisé, au titre de son dernier exercice clos à fin septembre 2023, une marge brute de 20,5M€ et un chiffre d'affaires de 31,5M€ (+1,3%).

CONTACTS : investisseurs@qwamplify.com



Cédric Reny

PDG et fondateur

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b Wilfrid Hotome

Directeur Administratif et Financier

https://www.linkedin.com/in/wilfrid-hotome/

ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA

Eligible au PEA-PME – Indice PEA-PME150

Coté sur Euronext Growth Paris

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lZifY8qaZmnHnp1qk5uZmGVql5dixGCYm2mayWaZZpbHbHFkmm9nl5aWZnFknmln

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83941-qwamplify-resultats-annuels-2023-chiffre-daffaires-et-marge-brute-t1-2024.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2024 ActusNews