Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & media auprès des marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, Display, Coregistration, Brand Content, Social Media, Influence & Analytics) et des solutions promotionnelles B2B et B2C. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 1 000 annonceurs, dont TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Bureau Vallée, Homair, Dodo, Etam, Air Caraïbes, Michelin et Arla Food. Qualifié d'« Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, dont le siège est à Levallois-Perret, coté sur Euronext Growth et intégré dans l'indice PEA-PME 150, est implanté également à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Finlande, Suède et Norvège.

Secteur Publicité et marketing