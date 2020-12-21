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Qwamplify - achats effectués dans les conditions de larticle 5 du règlement abus de marché
21/12/2020 | 19:05
Détail transaction par transaction
Nom de l'emetteur
Code Identifiant
Nom du PSI
Code Identifiant PSI
jour/heure de la transaction
Code Identifiant de l'instrument financier
Prix unitaire (unité)
Devise
Quantité achetée
Code Identification marché
Numéro de référence de la transaction
Objectif du rachat
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
GILBERT DUPONT
969500UEQ3U3P21QNJ13
2020-12-14T08:04:42.617533Z
FR0010889386
6,35
EUR
16
XPAR
jAj6Af8pAI001510
CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
GILBERT DUPONT
969500UEQ3U3P21QNJ13
2020-12-14T11:31:54.340416Z
FR0010889386
6,5
EUR
212
XPAR
jAj6Af8sOo005Ak0
CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
GILBERT DUPONT
969500UEQ3U3P21QNJ13
2020-12-14T11:32:08.546738Z
FR0010889386
6,5
EUR
454
XPAR
jAj6Af8sP2005Bn0
CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
GILBERT DUPONT
969500UEQ3U3P21QNJ13
2020-12-14T11:32:08.547079Z
FR0010889386
6,5
EUR
50
XPAR
jAj6Af8sP2005Bw0
CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
GILBERT DUPONT
969500UEQ3U3P21QNJ13
2020-12-14T11:32:08.547289Z
FR0010889386
6,5
EUR
96
XPAR
jAj6Af8sP2005C50
CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
GILBERT DUPONT
969500UEQ3U3P21QNJ13
2020-12-15T08:02:02.529863Z
FR0010889386
6,5
EUR
8
XPAR
jAj6Af9BbG000LO0
CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
GILBERT DUPONT
969500UEQ3U3P21QNJ13
2020-12-15T08:02:02.530123Z
FR0010889386
6,5
EUR
392
XPAR
jAj6Af9BbG000LX0
CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
GILBERT DUPONT
969500UEQ3U3P21QNJ13
2020-12-15T08:02:12.388859Z
FR0010889386
6,5
EUR
108
XPAR
jAj6Af9BbQ000Lz0
CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
GILBERT DUPONT
969500UEQ3U3P21QNJ13
2020-12-15T08:37:35.510854Z
FR0010889386
6,4
EUR
55
XPAR
jAj6Af9C9e003Y40
CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
GILBERT DUPONT
969500UEQ3U3P21QNJ13
2020-12-15T08:37:35.554726Z
FR0010889386
6,4
EUR
43
XPAR
jAj6Af9C9e003YD0
CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
GILBERT DUPONT
969500UEQ3U3P21QNJ13
2020-12-15T12:38:42.822059Z
FR0010889386
6,5
EUR
26
XPAR
jAj6Af9Fv000Aoi0
CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
GILBERT DUPONT
969500UEQ3U3P21QNJ13
2020-12-15T12:38:42.822304Z
FR0010889386
6,5
EUR
83
XPAR
jAj6Af9Fv000Aor0
CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
GILBERT DUPONT
969500UEQ3U3P21QNJ13
2020-12-15T12:38:52.952603Z
FR0010889386
6,5
EUR
170
XPAR
jAj6Af9FvA00ApJ0
CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
GILBERT DUPONT
969500UEQ3U3P21QNJ13
2020-12-16T08:42:05.263781Z
FR0010889386
6,5
EUR
100
XPAR
jAj6Af9YhY003qM0
CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
GILBERT DUPONT
969500UEQ3U3P21QNJ13
2020-12-16T09:43:25.074083Z
FR0010889386
6,5
EUR
40
XPAR
jAj6Af9Zet004sx0
CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
GILBERT DUPONT
969500UEQ3U3P21QNJ13
2020-12-16T09:56:40.906087Z
FR0010889386
6,5
EUR
80
XPAR
jAj6Af9Zrj0054t0
CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
GILBERT DUPONT
969500UEQ3U3P21QNJ13
2020-12-16T13:40:20.166441Z
FR0010889386
6,5
EUR
105
XPAR
jAj6Af9dMA008nR0
CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
GILBERT DUPONT
969500UEQ3U3P21QNJ13
2020-12-16T13:40:20.166758Z
FR0010889386
6,5
EUR
411
XPAR
jAj6Af9dMA008na0
CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
GILBERT DUPONT
969500UEQ3U3P21QNJ13
2020-12-16T13:40:22.207119Z
FR0010889386
6,5
EUR
140
XPAR
jAj6Af9dMD008nj0
CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
GILBERT DUPONT
969500UEQ3U3P21QNJ13
2020-12-16T15:37:38.661657Z
FR0010889386
6,5
EUR
3
XPAR
jAj6Af9fBg00AOJ0
CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
GILBERT DUPONT
969500UEQ3U3P21QNJ13
2020-12-17T10:33:09.525049Z
FR0010889386
6,5
EUR
38
XPAR
jAj6Af9wua002an0
CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
GILBERT DUPONT
969500UEQ3U3P21QNJ13
2020-12-17T15:35:48.620795Z
FR0010889386
6,5
EUR
333
XPAR
jAj6AfA1dR00A3F0
CROISSANCE EXTERNE
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'emetteur
Code Identifiant de l'émetteur
Jour de la transaction
Code Identifiant de l'instrument financier
Volume total journalier (en Nombre d'actions)
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
Marché
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
14/12/2020
FR0010889386
828
6,4971
XPAR
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
15/12/2020
FR0010889386
885
6,4889
XPAR
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
16/12/2020
FR0010889386
879
6,5000
XPAR
QWAMPLIFY
9695004YRMWNX0TMOQ58
17/12/2020
FR0010889386
371
6,5000
XPAR
Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER". - SECURITY MASTER Key :m2lwaZublJecyZxvlp2ba2OWmZhnw5bJa2SclpVuYsiXnJ9pmWxmaMmaZm9nmmxu - Pour contrôler cette clé :https://www.security-master-key.com.
Information réglementée : Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)