COMMUNIQUE DE PRESSE

1er Semestre 2021 : FORTE HAUSSE DE LA CROISSANCE

CHIFFRE D'AFFAIRES + 23,2% À 15,8 M€ (+10,3% à PC)

& MARGE BRUTE +26% À 10,7 M€ (+7,7% à PC)

UN 2ème TRIMESTRE EN ACCELERATION SIGNIFICATIVE

Levallois-Perret, France, le 11 mai 2021, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing annonce ce jour son Chiffre d'Affaires et sa Marge Brute pour le 1er semestre 2021 (octobre 2020 – mars 2021) :

Données en M€ S1 2021 S1 2020 Variation Chiffre d'Affaires (CA) 15,8 12,8 23,2% CA périmètre comparable 14,1 12,8 10,3% Marge Brute (MB) 10,7 8,5 26,0% MB à périmètre comparable 9,2 8,5 7,7%

Au cours du 1er semestre 2021, le Chiffre d'Affaires consolidé progresse de 23,2% pour atteindre 15,8 M€. Le Groupe rappelle que ce chiffre inclut la consolidation de La revanche des sites (agence SEO), Kamden (agence Social Média) et Meet your data (agence analytics) qui avaient été acquises au 2nd semestre de l'exercice précédent. La croissance organique de Qwamplify est restée très dynamique avec un Chiffre d'Affaires à périmètre comparable qui progresse de 10,3% à 14,1 M€.

La Marge Brute progresse encore plus fortement de 26% à 10,7M€. A périmètre comparable, elle ressort en hausse également de 7,7% à 9,2M€.

UN DEUXIEME TRIMESTRE EN ACCELERATION

Données consolidées en M€ T1 2021 T1 2020 Variation T1 T2 2021 T2 2020 Variation T2 Chiffre d'Affaires (CA) 7,9 6,7 17,9% 7,9 6,1 29,0% CA périmètre comparable 6,9 6,7 3,0% 7,2 6,1 18,2% Marge Brute (MB) 5,5 4,4 25,0% 5,2 4,1 27,1% MB à périmètre comparable 4,6 4,4 4,5% 4,6 4,1 11,2%

Le Chiffre d'Affaires du 2ème trimestre 2021 a connu une forte accélération de sa croissance par rapport à celle du 1er trimestre (+29% vs +17,9%) pour atteindre 7,9M€ (+18,2% à périmètre comparable vs +3%). La Marge Brute est également en hausse marquée à +27,1% (+11,2% à périmètre comparable) du fait notamment :

de la dynamique des campagnes d'activation sur les biens durables en France, et ce, malgré un ralentissement de l'activité dans les pays nordiques qui connaissent une contraction due aux mesures de confinement mises en places plus tardivement qu'en France,

de l'activité SEO qui reste très soutenue avec également de bonnes perspectives pour le reste de l'année,

du démarrage des synergies commerciales dans le Groupe entre les différents leviers,

d'un effet de base favorable : l'activité 2020 avait été impactée par des annulations ou mises en pause de campagnes dans la distribution, le tourisme et le transport aérien en mars.

PERSPECTIVES DE RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2021

Du fait de cette forte croissance et d'une bonne gestion de ses ressources, le Groupe s'attend à un résultat d'exploitation en hausse significative au cours du 1er semestre et de l'année 2021.

De ce fait, doté d'une structure financière solide grâce à une activité génératrice de trésorerie et un besoin en fonds de roulement négatif sur la partie activation, le Groupe a décidé de procéder au remboursement du PGE (Prêt Garanti par l'Etat) de 4 M€ à sa 1ère échéance, en mai 2021.

Enfin, le Groupe souhaite également porter à la connaissance du marché que le fonds Warwyck Phoenix Global Invest qui avait acquis 12,48% du capital en octobre 2020 a cédé l'ensemble de sa participation, permettant ainsi une hausse de la liquidité des titres Qwamplify sur le marché.

Cédric Reny, PDG et fondateur, commente : « La stratégie 360° peut maintenant se déployer avec l'intégration des acquisitions réalisées en 2020. Je suis confiant pour le 2nd semestre et prévois une accélération de notre croissance organique ainsi qu'une forte hausse de notre résultat d'exploitation en 2021.»

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : résultats du 1er semestre 2021 : 15 juin 2021.

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, Display, coregistration, Brand Content, Social Media, analytics) et des solutions promotionnelles innovantes. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 850 annonceurs, dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Léa Nature, Menzzo, Etam, Air Caraïbes, Michelin ou encore Rue du commerce.

Qualifié d'« Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, dont le siège est à Levallois-Perret, coté sur Euronext Growth et intégré dans l'indice PEA-PME150, est implanté également à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Italie, Finlande, Suède et Norvège. Il a réalisé, au titre de son dernier exercice clos à fin septembre 2020, une marge brute de 17,3 M€ et un chiffre d'affaires de 25,6 M€ (+3%).

CONTACTS : investisseurs@qwamplify.com

Cédric Reny

PDG et fondateur

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b



Solène Clément

Directrice Administrative et Financière

https://www.linkedin.com/in/soleneclement-mylittlecfo/





ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA

Eligible au PEA-PME – Indice PEA-PME150

Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France

Coté sur Euronext Growth Paris

