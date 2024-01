R & B Denims Limited est un fabricant de textiles basé en Inde. La société est engagée dans la fabrication et la vente de produits textiles denim. Elle s'adresse aux marchés nationaux et internationaux. Ses secteurs d'activité sont les textiles et les énergies renouvelables. Le segment des textiles est engagé dans la fabrication et la vente de fils et de tissus denim. Le segment de l'énergie renouvelable est engagé dans la production d'énergie renouvelable par le biais de panneaux solaires photovoltaïques (PV) installés sur les toits des usines et de parcs éoliens captifs hors site. Ses produits comprennent des fils filés à bouts libres/en anneaux, des fils de bouclage, des fils à plusieurs titres, des cotons et du polyester spandex. Ils sont teints à l'indigo, teints au soufre, avec un fond indigo et des nappages au soufre, avec un fond soufre et des nappages à l'indigo, avec des finitions moussées et humides. Ce sont les produits fabriqués sous l'égide de R & B Denims, ainsi que d'autres jeux de fils fantaisie dans des motifs de trame dans différents dessins d'armure. RB Industries, une société de personnes, est une filiale de la société.

Secteur Textiles et Cuirs