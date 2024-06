R&Q Insurance Holdings Ltd est une compagnie d'assurance mondiale spécialisée dans l'assurance non-vie basée aux Bermudes. La société et ses filiales exercent leurs activités dans le monde entier en tant que propriétaires et gestionnaires de compagnies d'assurance, en fournissant une capacité de programme aux agents généraux de gestion (MGA) et des solutions de liquidation au marché de l'assurance non-vie. Les segments de la société comprennent la gestion de programmes, l'assurance patrimoniale et l'entreprise/autre. Le secteur de la gestion de programmes délègue l'autorité de souscription aux agents généraux afin de fournir une capacité de programme par l'intermédiaire de ses plates-formes sous licence aux États-Unis et en Europe. Le segment Legacy Insurance acquiert des portefeuilles existants et gère la liquidation des provisions pour sinistres. Le segment Corporate/Autres comprend principalement les activités de la société holding. Les filiales détenues à 100 % par la société comprennent RQLM Limited, Tradesman Program Managers, LLC et Hickson Insurance Limited.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes