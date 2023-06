R&Q Insurance lève des fonds et sépare ses deux activités

R&Q Insurance Holdings Ltd - compagnie d'assurance non-vie spécialisée basée à Hamilton, aux Bermudes - lève 60 millions USD de nouveaux capitaux auprès de fonds affiliés à son principal actionnaire, Scopia Capital Management, afin de séparer ses activités de gestion de programmes de ses anciennes activités d'assurance. Les fonds Scopia investissent 50 millions d'USD dans des actions privilégiées perpétuelles sans droit de vote émises par Randall & Quilter PS Holdings Inc, une filiale indirecte à 100 % de R&Q. Ce montant peut être porté à 60 millions d'USD. Les actions privilégiées peuvent être échangées contre des actions ordinaires de R&Q Insurance au prix de 60,98 pence par action.

La R&Q indique également que son projet annoncé en avril de regrouper ses deux branches d'activité dans des holdings distinctes au sein du groupe a reçu toutes les approbations nécessaires. Un processus de vente d'Accredited, l'activité de gestion de programmes, est en cours, selon R&Q, avec l'intérêt d'un "certain nombre de parties". Entre-temps, les fonds provenant de la levée de fonds seront utilisés pour augmenter la capitalisation de R&Q Legacy, l'activité d'assurance héritée, et à des fins générales, étant donné qu'Accredited ne verse plus de dividendes à l'intérieur du groupe afin d'obtenir sa propre note de solidité financière.

Accredited enregistre 500 millions USD de primes brutes émises au premier trimestre 2023, soit une hausse de 34 % par rapport à l'année précédente, tandis que ses revenus de frais de programme augmentent de 24 % pour atteindre 22 millions USD.

Cours actuel de l'action : 56,51 pence, en baisse de 1,5 % lundi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 40%

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

