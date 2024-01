R R Kabel Limited est une entreprise indienne spécialisée dans les produits électriques grand public. Elle fabrique et vend des fils et des câbles, notamment des fils domestiques, des fils industriels, des câbles d'alimentation et des câbles spéciaux, ainsi que des produits électriques à rotation rapide (FMEG), notamment des ventilateurs, des éclairages, des interrupteurs et des appareils électroménagers. Les segments de l'entreprise comprennent les fils et câbles et les FMEG. Le secteur des fils et des câbles se consacre à la fabrication et à la vente de fils et de câbles. Son segment FMEG est engagé dans la fabrication et la vente de ventilateurs, d'éclairage LED, d'interrupteurs, d'appareillages de commutation, de chauffe-eau et d'appareils ménagers. L'entreprise fabrique, commercialise et vend des fils et des câbles sous la marque RR Kabel, ainsi que divers produits électriques grand public, notamment des ventilateurs et des lampes, sous la marque RR. Elle fabrique, commercialise et vend également des ventilateurs et des lampes sous la marque Luminous Fans and Lights. La société possède et exploite cinq sites de production intégrés en Inde.

Secteur Equipements et composants électriques