* : PPBL PREND DES MESURES IMMÉDIATES POUR SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS DE LA RBI, Y COMPRIS EN TRAVAILLANT AVEC LA RBI POUR RÉPONDRE À LEURS PRÉOCCUPATIONS AUSSI RAPIDEMENT QUE POSSIBLE
* OCL ÉTEND SES RELATIONS EXISTANTES AVEC DES BANQUES TIERCES DE PREMIER PLAN POUR DISTRIBUER DES PRODUITS DE PAIEMENT ET DE SERVICES FINANCIERS
* L'ENTREPRISE A ÉTÉ INFORMÉE QUE CELA N'A PAS D'IMPACT SUR LES DÉPÔTS DES UTILISATEURS DANS LEURS COMPTES D'ÉPARGNE, PORTEFEUILLES, FASTAGS ET COMPTES NCMC.
* OCL NE TRAVAILLERA QU'AVEC D'AUTRES BANQUES, ET NON AVEC PAYTM PAYMENTS BANK LIMITED.
* L'ACTIVITÉ DE PASSERELLE DE PAIEMENT (COMMERÇANTS EN LIGNE) CONTINUERA À OFFRIR DES SOLUTIONS DE PAIEMENT À SES COMMERÇANTS EXISTANTS.
* L'ENTREPRISE S'ATTEND À CE QUE CETTE ACTION AIT UN IMPACT DE 300 À 500 CRORES DE ROUPIES SUR SON CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DANS LE PIRE DES CAS. 300 À 500 CRORES SUR SON EBITDA ANNUEL À L'AVENIR.
* : SELON LA NATURE DE LA RESOLUTION, LA SOCIETE S'ATTEND A CE QUE CETTE ACTION AIT, DANS LE PIRE DES CAS, UN IMPACT DE RS. 300 À 500 CRORES SUR SON EBITDA ANNUEL À L'AVENIR.
* OCL N'EXERCE AUCUNE INFLUENCE SUR LES OPÉRATIONS DE PAYTM PAYMENTS BANK LIMITED, SI CE N'EST EN TANT QUE MEMBRE MINORITAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ACTIONNAIRE MINORITAIRE.
* PAYTM : FIN DU COMPTE NODAL D'OCL & PAYTM PAYMENTS SERVICES LIMITED D'ICI LE 29 FÉVRIER, OCL & PPSL METTENT NODAL DANS D'AUTRES BANQUES PENDANT CETTE PÉRIODE Texte source pour Eikon : http://tinyurl.com/2r69np8j Couverture complémentaire de l'entreprise :