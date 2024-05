R&S Group Holding AG est une société basée en Suisse qui opère dans les secteurs des services publics, des infrastructures et de l'industrie. La société exploite des installations en Suisse, en Italie, en Pologne et au Moyen-Orient. Au total, six installations sont exploitées par la société, leur tâche principale étant la production de divers composants électriques. Les composants produits dans les installations exploitées par la société sont des transformateurs de distribution de petite puissance, des transformateurs de distribution de puissance moyenne et divers autres composants liés aux services publics d'électricité. Les composants électriques fabriqués dans les installations exploitées par la société peuvent être utilisés dans des projets liés aux secteurs des services publics, des infrastructures et de l'industrie.

Secteur Equipements et composants électriques