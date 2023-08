R1 RCM Holdco Inc, anciennement R1 RCM Inc, est un fournisseur de solutions technologiques qui transforment l'expérience des patients et le rendement financier des fournisseurs de soins de santé. Ses services aident les prestataires de soins de santé à générer des améliorations durables de leurs marges d'exploitation et de leurs flux de trésorerie tout en améliorant la satisfaction des patients, des médecins et du personnel de ses clients. Sa principale offre de services consiste en des services RCM pour les systèmes de santé, les hôpitaux et les groupes de médecins. Elle propose également des services modulaires, permettant aux clients de ne s'engager que pour des composants spécifiques de son offre de services RCM de bout en bout, tels que les services de conseil aux médecins (PAS), la gestion de la pratique (PM), les solutions d'intégrité des revenus (RIS), l'expérience du patient (PX), la gestion du codage et les services de bureau d'affaires. Son offre PAS aide les organisations de soins de santé à se conformer aux exigences des payeurs concernant la classification d'une visite à l'hôpital en tant que cas d'observation pour les patients hospitalisés ou externes à des fins de facturation.

Secteur Installations et services en soins de santé