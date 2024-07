R1 RCM Inc. est un fournisseur de solutions technologiques qui transforment le rendement financier et l'expérience des patients pour les systèmes de santé, les hôpitaux et les groupes de médecins. Les modèles d'exploitation évolutifs de la société complètent de façon transparente l'infrastructure d'une organisation de soins de santé, apportant des améliorations durables aux revenus nets des patients et aux flux de trésorerie tout en réduisant les coûts d'exploitation et en améliorant l'expérience des patients. La société fournit des solutions à ses clients grâce à sa technologie, sa propriété intellectuelle, son envergure mondiale et son excellence opérationnelle. Son automatisation intelligente modernise les processus, supprime les frictions et simplifie la gestion du cycle des recettes (RCM). L'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans sa plateforme dépend de la disponibilité et du prix de l'équipement et de l'infrastructure technique de tiers, y compris Microsoft Azure. Elle dessert plus de 3 700 hôpitaux, dont 93 des 100 plus grands systèmes de santé, et plus de 30 000 médecins.

Secteur Installations et services en soins de santé