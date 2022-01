La société de solutions financières pour les soins de santé R1 RCM va racheter son homologue Cloudmed pour 4,1 milliards de dollars.

La société de gestion des revenus dans le secteur de la santé R1 RCM Inc. a annoncé lundi qu'elle allait racheter son homologue Cloudmed dans le cadre d'une transaction entièrement en actions d'une valeur d'environ 4,1 milliards de dollars, dette comprise.

A la clôture de l'opération, les actionnaires de R1 détiendront environ 70% de la société combinée sur une base entièrement diluée et les détenteurs d'actions de Cloudmed détiendront le reste.

Les actions de R1 ont chuté de 7% à 21,72 dans les premiers échanges.

Cloudmed, dont le siège est à Atlanta, en Géorgie, et qui est soutenu par la société de capital-investissement New Mountain Capital, travaille en partenariat avec plus de 3 100 prestataires de soins de santé aux États-Unis et récupère chaque année pour ses clients plus de 1,5 milliard de dollars de revenus sous-payés ou non identifiés.

"Cette transaction accélère notre stratégie visant à construire la plateforme la plus évolutive, flexible et intégrée pour le cycle des revenus et l'engagement des consommateurs dans les soins de santé ", a déclaré Joe Flanagan, directeur général de R1 RCM.

La transaction devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de 2022, après quoi elle serait relutive sur le bénéfice par action au cours de la première année complète, a déclaré R1. (Reportage d'Eva Mathews à Bengaluru ; édition de Ramakrishnan M.)