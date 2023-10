R8 Capital Investments PLC - fintech basée à Londres avec une application bancaire bitcoin - prévoit d'acheter Redwood Financial Partners Ltd, la société mère de Redwood Bank Ltd, une banque d'affaires spécialisée. Les modalités de paiement n'ont pas été finalisées, mais la contrepartie attendue est supérieure à 50 millions de livres sterling. Ce montant sera entièrement financé par l'émission de nouvelles actions R8. En outre, elle a l'intention de procéder à une levée de fonds qui sera apportée à la banque en tant que capital réglementaire de niveau 1. Redwood Bank est une banque d'affaires spécialisée et a été lancée en 2017. R8 explique que si l'acquisition était réalisée, elle constituerait une prise de contrôle inversée en vertu des règles de cotation et la société demanderait la réadmission de ses actions à la liste officielle et au marché principal de la Bourse de Londres. En conséquence, la société demande la suspension de sa cotation à partir d'aujourd'hui.

Cours actuel de l'action : 2,20 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 46

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

