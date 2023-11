(Alliance News) - R8 Capital Investments PLC a déclaré vendredi qu'elle s'attendait à ce que son acquisition de Redwood Financial Partners Ltd soit finalisée vers le début du mois de juillet.

Ce délai plus long est dû à "certains chantiers financiers et de reporting" qui doivent être achevés. Il s'agit notamment d'un exercice de conversion aux normes IFRS pour Redwood Bank Ltd, une unité de RFPL spécialisée dans la banque d'affaires.

"Il n'y a aucune certitude que la transaction sera menée à bien et elle reste soumise, entre autres, à un accord sur les conditions formelles et à la réalisation d'une due diligence juridique et financière, ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires", a déclaré R8.

R8 a annoncé son intention d'acquérir RFPL en octobre. Les modalités de paiement n'ont pas été finalisées à l'époque, mais la société a déclaré qu'elle s'attendait à débourser plus de 50 millions de livres sterling, qu'elle satisferait par l'émission de nouvelles actions.

L'opération constituant une prise de contrôle inversée, les actions de R8 ont été suspendues.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.