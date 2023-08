Ra Medical Systems, Inc. est une société d'appareils médicaux. La société se concentre sur le développement de technologies pour les procédures d'électrophysiologie (EP). Les produits de la société comprennent le système Ventricular Onset (VIVO), LockeT et le système de cathéter à distance Amigo. Le VIVO est un système d'imagerie non invasif qui propose une cartographie cardiaque en 3D pour aider à localiser les sites d'origine des arythmies ventriculaires idiopathiques chez les patients dont le cœur est structurellement normal avant les procédures d'électrophysiologie. VIVO utilise des données non invasives pour localiser l'origine des arythmies ventriculaires. VIVO utilise des données cliniques standard, telles qu'un scanner ou une IRM et un ECG à 12 dérivations, qui sont toutes deux recueillies de manière routinière pour les procédures de PE, ce qui permet à VIVO de s'intégrer de manière transparente dans le flux de travail. Une photographie en 3D du torse du patient est obtenue après la mise en place des dérivations ECG et toutes ces données cliniques sont combinées pour générer une carte en 3D du cœur du patient avec l'emplacement de l'apparition la plus précoce de l'arythmie ventriculaire.

