Race Oncology Limited a annoncé la signature d'un accord de licence exclusif pour accéder à la propriété intellectuelle (" PI ") de l'organisation américaine de recherche et de traitement du cancer City of Hope, qui met en évidence le bisantrène comme un puissant inhibiteur de la protéine humaine associée à la masse graisseuse et à l'obésité, ou FTO. City of Hope, l'un des plus grands centres de recherche et de traitement du cancer aux États-Unis et l'un des principaux centres de recherche sur le diabète et d'autres maladies mortelles, encourage l'utilisation de ses inventions, de ses découvertes et de sa propriété intellectuelle au profit du public. Les droits accordés en vertu de l'accord comprennent la licence exclusive de la propriété intellectuelle pouvant découler d'une demande de brevet (demande PCT n°.

PCT/US2020/043294) (" demande de brevet ") déposée par City of Hope et le savoir-faire relatif aux données incluses dans la demande de brevet (" savoir-faire "). L'accord garantit l'accès exclusif de Race à cette propriété intellectuelle, ce qui, selon la société, permettra de construire une voie transparente pour la recherche collaborative et la commercialisation en aval des applications inhibitrices de FTO. Un résumé des conditions matérielles de l'accord figure à la page 3 du présent communiqué.