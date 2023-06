Le Groupe Racing Force s'associe au film F1 avec Brad Pitt

(Alliance News) - Racing Force Group Spa a annoncé jeudi avoir signé un accord de partenariat pour le nouveau film basé sur le championnat du monde de Formule 1 de la FIA, aux côtés du septuple champion Lewis Hamilton, du réalisateur Joseph Kosinski, de Jerry Bruckenheimer Films et de Plan B Entertainment.

OMP, Bell Racing Helmets et Racing Spirit, marques du groupe italien, ont été désignées pour fournir les vêtements de course, les casques et les uniformes d'équipe des personnages fictifs sur lesquels portera l'intrigue.

Tous les produits ignifuges et de protection de la tête de Racing Force utilisés pendant le tournage seront entièrement conformes aux normes d'homologation rigoureuses de la FIA pour les courses réelles.

Le réalisateur, Joseph Kosinski, qui a déjà réalisé "Top Gun : Maverick", produira le film aux côtés de Lewis Hamilton, sept fois champion de Formule 1, par l'intermédiaire de sa société Dawn Apollo Films, de Jerry Bruckheimer et Chad Oman de Jerry Bruckheimer Films, de Plan B Entertainment et de l'ensemble de la communauté de la F1, y compris l'organisation du championnat, les dix équipes et la FIA.

Le film sur la Formule 1, dont le titre n'a pas encore été dévoilé, mettra en scène Brad Pitt, lauréat de deux Oscars, dans le rôle d'un ancien pilote qui fait son retour à la compétition. Ehren Kruger, déjà nommé aux Oscars, travaille sur le scénario.

L'action du groupe Racing Force a clôturé jeudi en baisse de 1,3 %, à 5,88 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

