Les revenus de Racing Force atteignent deux chiffres pour l'exercice 2022

(Alliance News) - Racing Force Spa a annoncé jeudi que ses revenus pour 2022 ont augmenté de 26 % en glissement annuel pour atteindre 58,8 millions d'euros, contre 46,7 millions d'euros pour la même période l'année dernière.

Au cours du seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 21 % pour atteindre 13,4 millions d'euros, contre 11,0 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Les ventes consolidées en 2022, en hausse à deux chiffres par rapport à 2021, représentent un nouveau record historique pour le groupe et ont été réalisées dans toutes les régions géographiques, avec les macro-zones des Amériques, en hausse de 44 %, et de l'EMEA, en hausse de 23 % en glissement annuel.

Tous les types de produits ont augmenté de manière significative, l'équipement du conducteur en particulier, en hausse de 30 %, grâce au succès croissant des casques, tandis que le segment des pièces détachées automobiles a enregistré une augmentation de 16 % et le segment Autres a progressé de 22 %.

Les concessionnaires, en tant que canal de vente prioritaire du groupe, ont représenté 65% des ventes totales pour l'année, avec Team & Car Manufacturer à 22% et Autres à 13%. Par rapport à 2021, les revenus de l'équipe et du constructeur automobile ont augmenté de 36 % et ceux de la catégorie "Autres" de 71 %.

"En 2022, nous avons une fois de plus mis à jour notre record de ventes, dans un contexte macroéconomique de plus en plus complexe, ce qui démontre la qualité de notre offre et de notre stratégie", a commenté Paolo Delprato, président-directeur général du groupe Racing Force. L'objectif de Racing Force est de continuer à investir dans la recherche et le développement pour offrir au marché des solutions innovantes qui améliorent constamment la qualité, la sécurité et les performances de nos produits. C'est la clé de notre succès, dont le mérite revient à toutes nos filles et tous nos garçons qui, chaque jour, avec passion et dévouement, nous poussent toujours plus près de l'excellence. Je leur adresse mes remerciements personnels".

Le cours de l'action de Racing Force est en hausse de 1,7 % à 5,34 euros par action.

