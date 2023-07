Racing Force S.p.A. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et d'accessoires de sécurité à destination de l'industrie du sport automobile. Les produits sont vendus sous les marques OMP, Bell, Zeronoise, B2 et Racing Spirit. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - équipements de protection pour les pilotes (70,9%) : combinaisons, vêtements fonctionnels et de performance, gants, chaussures, casques, sous-vêtements professionnels, cagoules, coudières, genouillères, chaussettes, protecteurs de côtes, etc. ; - équipements de sécurité pour les voitures de course et de sport (25,8%) : sièges baquets, harnais, arceaux de sécurité, filets de sécurité, volants, extincteurs, ceintures de sécurité, pédales et repose-pieds, équipements et dispositifs de communication, pièces de sécurité et de performance, etc. ; - autres (3,3%) : vêtements de sport non techniques (T-shirts, sweat-shirts, combinaisons pour les mécaniciens), accessoires pour voitures de course, etc. A fin 2021, le groupe dispose de 6 sites de production implantés en Italie (2), au Luxembourg, en Belgique, aux Etats-Unis et au Bahreïn. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (64,3%), Amérique (23,8%) et Asie-Pacifique (11,9%).

