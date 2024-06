(Alliance News) - Mercredi, les principales bourses européennes ont ouvert en hausse, comme le prévoyaient les contrats à terme, lors d'une journée calme en termes de données macroéconomiques, alors que les investisseurs sont restés prudents dans l'attente des élections françaises qui pourraient avoir un impact sur les marchés, et des données clés sur l'inflation aux États-Unis qui pourraient influencer les perspectives de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

En conséquence, le FTSE Mib a augmenté de 0,3 % à 33 796,53, le Mid-Cap a ouvert en hausse de 0,2 % à 47 373,95, le Small-Cap était légèrement dans le vert à 28 902,36 tandis que l'Italie Growth a augmenté de 0,2 % à 8 142,78.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de 0,4 pour cent, le DAX 40 de Francfort a augmenté de 0,6 pour cent et le CAC 40 de Paris a gagné 0,5 pour cent.

Mardi, Pirelli - dans le rouge de 0,2 % - a annoncé qu'il avait achevé le placement d'une obligation liée au développement durable auprès d'investisseurs institutionnels internationaux pour un montant nominal total de 600 millions d'euros. L'émission a été placée auprès de plus de 210 investisseurs internationaux et a connu une demande égale à plus de 4,6 fois l'offre, qui s'élevait à environ 2,8 milliards d'euros.

Banco BPM - dans le vert à hauteur de 0,1% - a mis en place un plafond de 2 milliards d'euros pour soutenir les entreprises italiennes dans la transformation des structures et des processus de production vers un modèle énergétique efficace et durable basé sur les énergies renouvelables : dans le but de faciliter l'accès aux opportunités qui seront offertes par le Plan de Transition 5.0.

La banque a ainsi mis à disposition, avec des ressources financières, les solutions de financement à moyen et long terme les plus larges pour la transition, tant du point de vue de la durabilité que de la numérisation.

Saipem et Telecom Italia ont été en tête, en hausse de 2,8 % et 1,8 % respectivement. BPER Banca a suivi, avec une hausse de 0,9 %.

Sur le Mid, CIR - dans le rouge de 0,2% - a informé mardi qu'il avait finalisé la vente à Merope Srl, une société d'investissement et de développement immobilier, de son complexe immobilier non instrumental situé à Milan dans la Via Dell'Orso.

La contrepartie, telle qu'annoncée lors de la signature de l'accord préliminaire en décembre 2022, s'élevait à 38,0 millions d'euros, dont 7,0 millions d'euros avaient déjà été reçus à titre d'acompte.

Le conseil d'administration d'Iren - dans le rouge de 1,3 % - a approuvé mardi la mise à jour du plan industriel à l'horizon 2030. Parmi les indicateurs, la société prévoit d'atteindre un Ebitda d'environ 1,8 milliard d'euros d'ici 2030, en hausse de 600 millions d'euros par rapport à 2023, avec un CAGR de 6 %.

En outre, le conseil d'administration a décidé de licencier Paolo Signorini pour un motif valable, en raison de l'incompatibilité objective entre les performances professionnelles de Signorini, en sa qualité de directeur général d'Iren, et la situation contingente générée.

Comme l'a expliqué la société dans une note, les mesures de détention préventive prises à l'encontre de Signorini le 7 mai, liées aux enquêtes en cours par le parquet de Gênes et confirmées également à la suite des demandes formulées par sa défense, "entraînent une impossibilité, désormais irréversible et non plus seulement temporaire, d'exercer ses fonctions de haut dirigeant".

Parmi les petites capitalisations, Beghelli a ouvert en hausse de 3,3% après avoir annoncé mardi qu'un accord pour la vente du complexe industriel de Crespellano avec un opérateur immobilier de premier plan avait été finalisé. Le produit de l'accord, qui s'élève à 17,5 millions d'euros, sera utilisé en priorité pour rembourser la dette en cours du prêt à l'Institut avec une hypothèque sur le bien immobilier et, en vertu d'accords contractuels antérieurs, pour rembourser la dette en cours d'un prêt syndiqué, pour un montant total en principal de 5,2 millions d'euros.

FNM avance de 0,2%. Mardi, le conseil d'administration a approuvé l'achat de 2,1 millions d'actions ordinaires de Nordcom Spa au groupe TIM.

Ces actions, correspondant à 42% du capital social, font de FNM l'unique actionnaire de Nordcom, portant sa participation à 100%.

Parmi les PME, Lemon Sistemi n'est toujours pas cotée en bourse. La société a annoncé mercredi que les 415 805 actions ordinaires restantes de l'augmentation de capital de la société ont été souscrites par GWM Growth Fund SA SICAV RAIF - qui fait partie du groupe GWM.

Les actions reprises par GWM représentent 4,84% du capital social de Lemon Sistemi et ont été souscrites à 1,47 EUR, pour un total de 611 233,35 EUR.

Innovatec a cédé 0,2 %. La société a annoncé mardi, dans le cadre de sa stratégie de croissance dans les énergies renouvelables, le début des travaux de deux centrales photovoltaïques en Calabre, situées à Petilia Policastro et Girifalco, et une dans les Pouilles, à Palo del Colle.

Bellini Nautica - dans le vert de 3,3% - a annoncé mercredi avoir élaboré le nouveau business plan 2024-2027, afin d'envisager le démarrage de la ligne d'activité supervisée par Bellini Yacht, destinée à la production et à la vente de bateaux entre 36 et 66 pieds.

Dans le détail, les revenus attendus sont de 19,4-21,5 millions d'euros en 2024, 31,7-35,1 millions d'euros en 2025, 40,9-47,1 millions d'euros en 2026 et 49,7-60,7 millions d'euros en 2027.

Racing Force - dans le vert de 6,7 pour cent - a annoncé mercredi que l'augmentation de capital de 7,5 millions d'euros lancée hier par construction accélérée de livres a été entièrement souscrite au prix de 4,43 euros par action.

Axon Partners Group Investment a souscrit 5 millions d'euros et Bahrain Mumtalakat Holding Co. BSC 2 millions d'euros. Tous deux ont pris des engagements de blocage avec la société pour une durée de 180 jours.

Après l'aucap, SAYE restera le principal actionnaire de Racing Force, avec une participation de 49,5 %. Le nouveau capital de la société est de 2,74 millions d'euros, divisé en 27,4 millions d'actions ordinaires.

E-Globe n'est pas encore cotée en bourse. Elle a annoncé lundi qu'elle avait finalisé l'acquisition de 100 pour cent du capital social de Bayona Petit Tradex Consulting, une société spécialisée dans la vente en ligne de produits de climatisation et de pompes à chaleur et propriétaire de la marque www.climamarket.eu ainsi que de 14 domaines européens supplémentaires.

Le prix d'achat convenu est de 3,0 millions d'euros.

Ecomembrane - en hausse de 5,5 % - a annoncé mardi qu'à la suite d'un appel d'offres, elle avait signé un "contrat-cadre" de trois ans avec un important opérateur énergétique italien pour la fourniture et l'installation de composants de systèmes de toiture pour un montant maximum estimé et non garanti de 2,7 millions d'euros, l'acheteur ayant le droit d'augmenter ce montant jusqu'à 50 % et/ou d'étendre la durée du contrat jusqu'à 24 mois supplémentaires.

GM Leather - stable à 1,19 EUR - a annoncé mardi qu'il avait finalisé la location de Chiorino Technology Spa par l'intermédiaire de Chiorino Leather Srl, avec effet au 1er juillet.

Le contrat prévoit une durée de 30 mois, commençant le 1er juillet 2024 et expirant le 31 décembre 2026, et un loyer de 120.000,00 EUR par an, plus TVA, à payer en versements mensuels de 10.000,00 EUR chacun.

En Asie, le Nikkei était en hausse de 1,4 % à 39 713,62, le Hang Seng était légèrement dans le vert à 18 084,09

et le Shanghai Composite a augmenté de 0,8 pour cent à 2 972,53.

À New York, le Dow Jones a clôturé dans le rouge de 0,8 % à 39 112,16, le Nasdaq était en hausse de 1,3 % à 17 717,65 et le S&P 500 a progressé de 0,4 % à 5 469,30.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0685 USD contre 1,0707 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2670 USD contre 1,2677 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 85,40 USD le baril contre 85,60 USD le baril à la clôture de mardi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 315,24 USD l'once contre 2 318,76 USD mardi soir.

Le calendrier macroéconomique de mercredi comprend une vente aux enchères de BOT italien à six mois à 1110 CEST. La réunion de l'Eurogroupe est prévue à 1200 CEST.

A 1300 CEST, le rapport sur les prêts hypothécaires américains sera publié, tandis qu'à 1630 CEST, le rapport sur les stocks de Cushing et le rapport de l'EIA sont attendus.

A 1900 CEST, une vente aux enchères de bons du Trésor à 5 ans est prévue.

Sur le calendrier des entreprises, les comptes de Landi Renzo sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redaction@alliancenews.com

