(Alliance News) - Racing Force Spa a indiqué mardi avoir clôturé l'exercice 2023 avec des revenus consolidés de 62,6 millions d'euros, en hausse de 6,4 % par rapport aux 58,9 millions d'euros de l'exercice 2022.

Au quatrième trimestre, les revenus consolidés se sont élevés à 12,8 millions d'euros, en légère baisse par rapport aux 13,4 millions d'euros de la même période de l'année précédente.

En termes de géographie, la société a expliqué que les pays des macro-régions EMEA et APAC ont enregistré une croissance significative à deux chiffres de 11 % et 15 %, respectivement, en glissement annuel, tirée par les casques et les combinaisons ; les Amériques ont enregistré une baisse de 7,8 %, principalement en raison d'un approvisionnement ponctuel effectué l'année précédente, ainsi que de l'affaiblissement du dollar par rapport à l'euro par rapport aux sommets enregistrés l'année précédente. Sans ces effets, la croissance dans les Amériques serait de 4,5 %.

Principal canal de vente du groupe, les concessionnaires ont représenté 62 % des ventes totales de l'année, les équipes et les constructeurs automobiles 24 % et les autres 14 %. Par rapport à 2022, les ventes à Team & Car Manufacturer ont augmenté de plus de 14 % et celles à Other de plus de 12 %, segments qui ont bénéficié d'importants accords de partenariat signés par le groupe.

Paolo Delprato, président-directeur général du groupe Racing Force, a commenté : " En 2023, nous avons une fois de plus mis à jour notre record de ventes, grâce notamment aux excellents résultats obtenus sur le marché européen et à la croissance continue en Asie-Pacifique, des régions où le groupe a encore consolidé sa position de leader. Malgré un environnement macroéconomique de plus en plus compliqué, les ventes de 2023 nous ont permis de réaliser une croissance globale de 34 % au cours des deux dernières années."

"En 2023, nous avons continué à investir dans la recherche et le développement pour l'amélioration constante de nos produits. Parallèlement, nous sommes engagés dans un plan d'investissement complexe visant à renforcer notre structure et à augmenter notre capacité logistique et de production, dans le but de soutenir la poursuite de la croissance attendue dans le sport automobile et les projets de diversification au cours des prochaines périodes. Nous travaillons d'arrache-pied pour mener à bien les différents projets lancés au cours de l'exercice actuel. 2024 sera donc une année pleine de défis, soutenue par notre leadership établi dans le sport automobile, qui a été renforcé par les derniers accords communiqués."

Lundi, Racing Force a clôturé dans le vert de 0,7 pour cent à 5,44 euros par action.

