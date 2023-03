Racing Force démarre l'agrandissement du siège de Ronco Scrivia

(Alliance News) - Racing Force Spa a annoncé mardi le début des travaux d'agrandissement du siège du groupe à Ronco Scrivia, dans la ville métropolitaine de Gênes.

Les travaux, qui devraient s'achever en 2024, permettront au groupe Racing Force d'augmenter sa capacité de production et de stockage logistique pour servir ses clients et ses filiales au Bahreïn et aux États-Unis. La superficie totale du bâtiment passera de 8 000 mètres carrés actuellement à environ 12 000 mètres carrés, soit une augmentation de 50 %, et les travaux se dérouleront sans interruption des activités normales.

L'objectif est de répondre à l'augmentation constante de la demande de produits de marque OMP, Bell, Zeronoise et Racing Spirit, ainsi que de soutenir les programmes de diversification déjà en cours grâce au savoir-faire acquis dans le domaine de la course automobile, dont les résultats commenceront à se matérialiser en 2024.

Paolo Delprato, président et chef de la direction du Groupe Racing Force, a déclaré : " Notre stratégie de croissance a franchi une nouvelle étape. Après avoir lancé le plan d'expansion du site de Sakhir au Bahreïn, en collaboration avec le Bahrain International Circuit, c'est maintenant au tour du site de Ronco Scrivia, qui fait partie de la ville métropolitaine de Gênes. Ces projets d'expansion, ainsi que celui qui est prêt à être lancé aux Etats-Unis, sont cruciaux pour soutenir la croissance attendue du marché, pour améliorer encore notre niveau de service et pour nous assurer que nous sommes prêts pour 2024, lorsque les plans de diversification commenceront à se matérialiser en chiffres".

Le cours de l'action Racing Force est en baisse de 0,4 %, à 5,38 euros par action.

