Rackspace Technology, Inc. est une société de services technologiques multicloud de bout en bout. La société conçoit, construit et exploite des environnements en nuage sur des plates-formes technologiques. La société opère à travers trois segments : Services Multicloud, Apps & Cross Platform, et OpenStack Public Cloud. Son segment Multicloud Services comprend ses offres de services multicloud, ainsi que des services professionnels liés à la conception et à la mise en place de solutions multicloud et d'applications cloud-natives. Son segment Apps & Cross Platform comprend des applications gérées, des services de sécurité et de données gérés, ainsi que des services professionnels liés à la conception et à la mise en œuvre d'applications, de services de sécurité et de données. Son segment OpenStack Public Cloud permet d'exécuter des applications sur un cloud public construit sur une technologie open-source. Il permet également aux plateformes de cloud public et d'hébergement géré de fonctionner, grâce à des technologies telles que l'outil RackConnect.

Secteur Services et conseils en informatique