RACL Geartech Limited est une société basée en Inde qui fabrique des composants automobiles destinés aux véhicules à deux, trois et quatre roues. L'entreprise, par le biais de ses unités de fabrication, produit des composants automobiles pour les motos et les scooters, les véhicules de tourisme et de transport de marchandises à trois et quatre roues, les machines agricoles, les tracteurs, les véhicules tout-terrain (ATV) et les véhicules commerciaux légers et lourds. Elle fournit également des assemblages, des engrenages industriels pour les commutateurs électriques et les disjoncteurs, ainsi que des treuils et des grues. Les produits de la société comprennent des roues de stationnement, des couronnes, des engrenages d'entraînement primaire, des engrenages de transmission, des engrenages de synchronisation du moteur, des ensembles d'essieux de roues pour véhicules électriques, des ensembles de couronnes et de porte-satellites, des trains d'entraînement pour véhicules électriques et des arbres d'entraînement. La société possède deux unités de production, situées à Gajraula et à Noida, dans l'Uttar Pradesh.