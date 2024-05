Radaan Media Works India Limited est une société de médias et de divertissement basée en Inde. L'entreprise est active dans la production de contenu télévisuel et numérique, de spectacles et d'événements, et de longs métrages. La société opère dans le domaine de la production de contenu pour les télé-séries/films, le contenu numérique, les séries web, les événements, les jeux télévisés et autres, la production de films, les activités de distribution, les pièces de théâtre et la mise en place de cours de formation comprenant l'art dramatique, la danse, les arts martiaux, le yoga et d'autres. Elle compte plus de 8 000 maisons de production télévisuelle couvrant 30 langues. Elle diffuse environ 500 programmes quotidiens et plus de 200 programmes hebdomadaires. Elle diffuse des programmes sur diverses chaînes en Inde du Sud, telles que Sun TV, KTV, Gemini, Surya, Udaya, ETV et Zee. Elle diffuse des séries en tamoul, télougou, malayalam, hindi, kannada et gujarati. Ses programmes comprennent Chithi2, Chithi, Chelvi et Vani Rani. La filiale à 100 % de la société est Radaan Media Ventures Pte Ltd.

Secteur Production de spectacles